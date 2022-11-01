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「平權禁令」何時有？加州24年前通過 8州跟進

編譯孫梁／綜合31日電
巴克(中)申請戴維斯加大醫學院兩次被拒，他得知在100個名額中，保留了16個給少數族裔，認為侵害了自己的權益，於是向法院提訴，最後勝訴，最高法院下令讓他入學。圖為巴克1982年從醫學院畢業。(美聯社)
巴克(中)申請戴維斯加大醫學院兩次被拒，他得知在100個名額中，保留了16個給少數族裔，認為侵害了自己的權益，於是向法院提訴，最後勝訴，最高法院下令讓他入學。圖為巴克1982年從醫學院畢業。(美聯社)

自加州選民近24年前通過禁止公立大學實行招生平權政策以來，大學招生的平權禁令擴展到其他八州，並且被保守派接受，認為主張大學招生平權是「反向歧視」，一份調查顯示，不但白人和亞裔未受惠，反而損及非裔和西語裔學生的權益。

全國實行招生平權禁令的州還包括亞利桑納、佛羅里達、愛達荷、密西根、內布拉斯加、新罕布夏、奧克拉荷馬和華盛頓州，在錄取選擇自主率高的公立大學尤為顯著，結果造成來自教育資源不足地區的少數族裔更難被錄取，加州和密西根州的公立大學每年吸引成千上萬全國各地的學生，產生了既現實又長遠的影響。

禁令導致加州大學系統頂尖學院的非裔學生錄取率迅速下降，禁令前，洛杉磯加州大學的非裔學生占在校生的7%，1998年降至3.93%，在2006年秋季入學的近5000名新生中，非裔學生僅有96人。為了彌補少數族裔錄取率低形成的種族差異，加州2004年以來投入5億多元。

密西根州2006年公投決定禁止大學招生的平權政策，密西根大學錄取的非裔學生從2006年占7%降至2021年的4%。

加州選民去年11月投票廢除大學招生的平權禁令，非裔提案人康納利(Ward Connerly)認為，禁令傷害了非裔和西語裔學生，導致他們的入學率、畢業率、進入研究生院和獲得高薪的比率都有下降，取代他們的白人和亞裔也沒有從中受益很多，因此招生平權禁令是過時、不公平和對人人都有害的政策。

加州和密州今年夏天向聯邦最高法院陳述說，如果沒有大學招生的平權政策，實現學生錄取的種族多元化基本是不可能的。但即使高院裁決對招生的種族標準加以限制，也不可能實質影響到加州和密州的招生政策。

佛羅里達大學的錄取競爭激烈，佛州2001年實行招生平權禁令，但堅持相反的立場：即使沒有種族意識的錄取政策，也能實現種族多元化。

自由派研究機構「世紀基金會」(Century Foundation)2012年的研究顯示，在多數禁止招生平權的州，非裔和西語裔的錄取學生最初會有減少，隨後會出現反彈增多，但增多的速度趕不上西語裔和非裔高中畢業生的增速。

招生 加州大學 非裔

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平權戰場波及高中入學 華裔積極維權

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