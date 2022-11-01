「平權」一詞源自1935年 甘迺迪帶進政治

平權措施(Affirmative action)一詞源自1935年的「華格納法」(Wagner Act)，左圖為時任總統羅斯福簽屬該法案。而甘迺迪總統(右圖)是首位將平權措施一詞與政治連結的總統，藉此促進種族平等。（取材自維基百科共享資源）

平權措施(Affirmative action)一詞源自1935年的「華格納法」(Wagner Act)，即賦權勞工組織並加入工會的聯邦法律。

史密森尼雜誌(Smithsonian magazine)指出，甘迺迪總統是首位將平權措施一詞與政治連結的總統，藉此促進種族平等。

紐約時報31日報導，甘迺迪1961年頒布第10925號行政命令，確立「平等就業機會委員會」(Equal Employment Opportunity Commission)，要求聯邦包商「採取平權措施以確保應徵者受雇，且受雇者在職期間不會因為其種族、宗教、膚色和國籍而受到差別待遇」。

詹森總統以更廣泛的行政命令強化此概念，撰述常春藤 盟校入學歷史的社會學者卡拉貝姆(Jerome Karabel)表示，隨著時間演進，平權措施也擴及教育，促成民權運動和社會動盪。

非裔 民運領袖金恩博士1968年遭暗殺成為轉捩點，學生呼籲大專院校更努力成為美國社會的縮影；金恩博士逝世四周內，哈佛大學 教務長宣布錄取比以往多更多的非裔學生。

拉貝姆表示，哈佛大學1969年班錄取的非裔學子大增，該年度1202名新生中有90人為非裔，比1968年的51名非裔學生增加76%；為了維持競爭力，耶魯、普林斯頓和哥倫比亞等大學也都跟進擴大招收非裔學生。

經過數十年法律訴訟，平權措施的範疇和意義已然改變，超乎校方最初的想像，各大學不再將平權措施視為減緩美國數個世代種族主義的補救措施；如今，平權措施在校方希望錄取各種學生之際仍屬合法，種族僅是諸多考量要素之一，但以種族做為持續性的考量要素則已面臨法律挑戰。