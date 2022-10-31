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國務院：美中外長通話有成效 不排除G20前再談

中央社／華盛頓31日專電
美國國務卿布林肯。（美聯社）
美國國務卿布林肯。（美聯社）

美中兩國外長昨天通話談論俄烏戰爭等多項議題。美國國務院今天表示，雙方進行約70分鐘富有成效的對話，展現美中致力維繫溝通管道暢通，若有需要G20前也可能再次通話。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10月30日晚間與中國外長王毅通話，談論美中關係、俄烏戰爭及海地情勢等議題。這是中共20大結束以來，雙方首次進行通話。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在例行媒體簡報會上表示，兩人通話時間約70分鐘，對話富有成效、有用且專業，雙方談論一系列議題。此次對話讓兩人有機會展現，美中致力維繫溝通管道暢通。

普萊斯指出，美中關係必須以負責任方式管理，美方致力於這麼做，也相信高階對話的必要性，30日晚間的通話也顯示出這一點。

至於兩人是否可能在11月印尼峇里島20國集團（G20）峰會前再次通話，普萊斯說，布林肯多次告訴王毅，歡迎他隨時來電，布林肯本身也是採取相同作法；若其中一方有需要在G20前通話，「我相信就會發生」。

外界普遍預期，美國總統拜登（Joe Biden）將於G20峰會期間與中國國家主席習近平進行雙邊會晤。白宮28日正式宣布拜登將出席G20，中方尚未宣布習近平是否與會。

針對30日美中外長通話內容，普萊斯說，布林肯再次利用機會，向中方提及俄烏戰爭及其對全球和平、經濟穩定和繁榮造成的威脅；但他坦承，王毅的回應與先前中方論調大多如出一轍，沒有新內容。

此外，普萊斯指出，布林肯也談到海地動亂，盼美中雙方擱置政治分歧，聚焦在如何協助改善海地人民的情況。

根據中國外交部發布的通話摘要，王毅在電話中呼籲美方，停止對中國遏制打壓的作法，不要為美中關係製造新的障礙。

面對中方說法，普萊斯表示，布林肯重申美國的目標並非遏制中國，而是捍衛過去80年來，協助各國有效管理關係之以規則為基礎的國際秩序，「任何認為我們政策是針對中國或其他國家的想法，都不正確」。

但普萊斯提到，美中之間在部分領域確實存在嚴重分歧，美中關係核心是競爭，其中含有對抗元素，但也有合作元素；布林肯30日再次重申，為了美中兩國及國際社會利益，雙方應在共同關心領域尋求合作。

布林肯 王毅 國務院

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