鄭州周遭鄉鎮 急隔離富士康返鄉員工

鴻海鄭州廠區傳出部分員工自行撤離，甚至大包小包，帶著家李，徒步上百公里返鄉。(取自推特)

河南省鄭州 附近的許多城市制定緊急計畫，將逃出富士康工廠返回家鄉的農民工隔離，以防可能染疫的返鄉工人擴散病毒和引起當地疫情爆發。

中國的微信 流傳著圖片和視頻，顯示富士康的部分工人背著行李星夜徒步回家，白天在田埂穿行，夜晚走在公路上。

在截止10月29日的一周，鄭州報告167例感染，多於上一周的97例。為蘋果公司組裝手機的富士康鄭州廠擁有20萬員工，公司沒有透露多少人感染，但表示不會阻止工人離開。

路透30日報導，鄭州附近的禹州、長葛和沁陽等縣市29日發出通知，要求富士康廠的員工回家前，要先向當地政府報告。這些縣市通過社群媒體 致函富士康廠的員工說，返鄉工人需乘坐安排好的交通工具，回程途中是點對點旅行，抵達後需隔離。

根據中國嚴格的清零政策，任何城市一旦發現感染病例，必須立刻採取嚴厲隔離措施，包括全面封鎖。富士康公司19日禁止所有人在食堂就餐，要求工人在宿舍吃飯。

富士康公司30日表示：「政府已放寬了部分限制，食堂吃飯已經恢復，以方便工人和提高他們的滿意度。對於部分想回家的員工，廠方配合政府安排了專門人員和車輛，30日開始提供點對點的有序返鄉運送服務。」

中國許多地方的工商活動最近數周後因為染疫病例增多而受到干擾，上海迪士尼樂園29日減少了園內的遊樂項目，北京一座渡假村因為發現一名感染者曾經到訪而暫停營業。

富士康鄭州廠表示：「我們知道目前的形勢，防疫將是持久戰。」但公司表示情況已逐漸好轉，富士康將與其他地方的工廠協調生產計畫，以減少感染可能造成的衝擊。

蘋果公司沒有對富士康工廠面臨的問題和可能影響做出評論，富士康工廠拒絕說明多少工人感染，也沒有說多少人離廠返鄉。但中國社群媒體流傳的圖片和視頻顯示，富士康的工人白天在田埂穿行，晚上走在公路上，顯然是回家路上。途經城鎮的居民在沿途放一些飲料與食品，甚至拉起「歡迎富士康孩子們回家」的布條，以示對富士康工人的支持。微信一個用戶寫道：「一些在田地行走的工人背著行李和被褥，我無法幫助他們，感到很難過。」