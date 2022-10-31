華府憂：拜登面臨「不可測」的習近平時代

美中關係緊張之際，中國國家主席習近平 進入第三任期，拜登 政府正對權力擴大的習近平展開評估，美聯社30日報導，華府 方面愈來愈擔心，未來雙方關係可能變得更加困難。

報導指，習近平如今大權獨攬的狀況，從毛澤東以來不曾有過，美國已經更新國防及國安策略，反映中國已被美國視為最強軍事、經濟對手。

拜登總統曾經自豪表示，自從十多年前初次見面以來，與習近平交情一直不錯，當時拜登為美國副總統，習近平則是國家副主席。美聯社分析，但拜登現在面臨的習近平權力已經增強甚多，即使遭遇經濟、外交困境，也決心要鞏固中國的超級強國國際地位。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies，CSIS)中國研究主任白明(Jude Blanchette)分析：「我們並沒有回到毛澤東時代。習近平不是毛澤東。」

但白明指出：「不過我們確實進入了新領域，若從中國政治體制的穩定與可預測來看，我們同時也進入了變化莫測的領域。」

20國集團(G20)峰會11月在印尼舉行時，拜登與習近平可望舉辦會談。外界期待這場會晤已久；美中關係緊張發展將近兩年以來，雙方領導人首次碰面。美聯社報導，兩人都希望在這場競爭裡脫穎而出，美中雙方也各自認為，哪一邊能在現場贏得先機，就能主導下一個世紀全球經濟與政治發展。

白宮國家安全會議(National Security Council)發言人柯比(John Kirby)指出，美國要與中國討論的議題非常多。他說，美中官員已經開始為元首會面預做安排，只不過是否會面還未確定。柯比說：「有些議題爭議性比較高，其他議題則是雙方可以合作的。」

專門研究中國政治的芝加哥大學(University of Chicago.)政治系教授楊大利(Dali Yang)指出，經過幾個月的對立之後，美中關係如今出現了有助於穩定發展的因素。

楊大利指出，外交部長王毅與中國駐美大使秦剛是兩位最熟悉華府的中國外交官，兩人在中共20大雙雙進入最新一屆中央委員會，可望為美中關係帶來延續性。