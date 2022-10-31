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鄭州員工徒步返鄉 中國官媒：富士康應加強保障

記者羅印冲／綜合報導
返鄉走累的富士康員工蹲在鄭州高速公路路邊休息。(截圖自微信)
返鄉走累的富士康員工蹲在鄭州高速公路路邊休息。(截圖自微信)

受當地疫情影響，富士康鄭州廠員工「徒步返鄉」影片引起關注，中國官媒新京報30日發表評論指，讓想返鄉者安全返鄉很重要，但考慮到員工在鄭州很多區域公共交通停止營運的情況下離廠，可能會增加自身的安全風險與疫情的擴散風險，讓員工在能得到妥善安置、免於困頓風險的基礎上留在園區，也很重要。

近日，富士康鄭州園區的疫情牽動著人心。截至目前，河南洛陽、新鄉、焦作、周口等多個市縣鄉，紛紛發出「告鄭州富士康家鄉籍員工書」，表示做好了當地戶籍員工返鄉的準備。

新京報30日發表評論指，社會多方將目光投向鄭州富士康，跟園區疫情及由此衍生的某些景象有關：雖然鄭州富士康方面(日前)已針對「有2萬人確診」的說法作出回應，稱其為嚴重不實消息，表示僅有少部分員工受影響，但據其官方通知，該園區已採取閉環管理等防控措施。不少富士康員工徒步返鄉的影片和圖片，也是在此背景下流出。

評論說，現實中，總有些溫情「對沖」疫情的無情。如果說，鄭州富士康疫情將部分被困員工「趕」上了返鄉之路，那沿途熱心群眾設置的臨時補給點，多地政府安排的「點對點」接送的返鄉專用車輛，無異於用善意的火把溫暖了這些深秋裡的返鄉者。正因如此，很多人感慨，溫柔以待之下，心酸處也是心暖處。

針對有意返鄉的員工，文章說，使其回家的路更順暢更安全，的確是善舉，但這份善本該覆蓋「接收」與「輸出」兩端。讓想返鄉者安全返鄉很重要，但考慮到員工在鄭州很多區域公共交通停止運營的情況下離廠，可能會增加自身的安全風險與疫情的擴散風險，讓員工在能得到妥善安置、免於困頓風險的基礎上留在園區，也是個重要命題。

評論提到，從多方消息看，由於平時主要是由園區負責食宿，在採取封控措施、園區內商店關門後缺乏食物儲備，外加食物品質問題，很多員工心存顧慮，所以生出返鄉意願。鑑於此，顯然有必要加強對園區內員工生活的保障，讓他們能安心地決定留與返，打消本不該出現的慌亂心態。

至於鄭州富士康的責任，評論說，如其回應所說的，「盡全力為所有員工提供必要的物資供給、心理撫慰、訴求反饋等生活保障」，並拿捏好防疫與生產的平衡，消除員工顧慮。屬地政府部門也當完善保供通道，給相關人員更多確定性。希望涉事多方能用更為周全、妥當的保障服務，回應富士康員工「徒步返鄉潮」，以更好地凝聚起同心抗疫的合力。

鄭州富士康廠區外圍多處設有返鄉人員補給點。(截圖自微信)
鄭州富士康廠區外圍多處設有返鄉人員補給點。(截圖自微信)

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