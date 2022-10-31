清零衝擊 鄭州富士康員工「逃疫」徒步返鄉
中國河南省鄭州市新冠疫情衝擊鴻海集團富士康廠區，網上出現富士康員工近日大規模徒步返鄉影片，引發關注。據鄭州當局最新消息，該廠已展開員工返鄉意願登記，由官方協調點對點接送返鄉，當地政府已向富士康派駐駐廠工作組。
富士康稱生產運營「穩定」
鴻海30日發聲明表示，在園區與當地政府配合防疫下，疫情已逐步控制；30日起對有意返鄉員工做好點對點有序返鄉服務，集團會協調其他園區產能備援，降低可能影響。富士康稍早曾表示，生產運營都「相對穩定」，10月至12月的三個月產量將「展望不變」。
據中國社交媒體流傳的照片與影片顯示，鄭州疫情爆發後，富士康鄭州廠區也受到影響，少部分員工染疫，廠內物資缺乏，部分員工迫於無奈之下，徒步返鄉。
鴻海30日表示，在當前疫情形勢下，如何做好園區20餘萬員工的照護與安全保障是一場「持久戰」，也關注到了外界對鴻海富士康的關心，懇請各界給予理解與支持。
根據法人預估，全球高達七成的iPhone生產是來自富士康鄭州廠區，今年的iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max是由鴻海獨家代工，一旦鄭州廠區產能有所變化，將由鴻海深圳龍華廠來支援，預估深圳廠占整體iPhone產能約百分之十。
生產iPhone正是關鍵期
紐約時報報導，對蘋果和正在生產新款iPhone 14的富士康而言，這次疫情來得不是時候。每年此時通常都是iPhone製造的關鍵期。據蘋果稱，在去年1920億元的iPhone銷售額中，大約三分之一是在節日季產生的。號稱「蘋果城」的鄭州是蘋果的iPhone生產重地，約佔蘋果全球供應量的一半。
近日爆發這波富士康員工大批徒步返鄉情事。有自稱富士康員工發文稱，廠裡確診愈來愈多，但物資缺乏，部分感染者被封，沒有食品和藥物，一些人選擇離開，由於無法搭乘交通工具，只能徒步回家。
影片顯示，大批人穿著厚外套，手拖行李箱或衣物，在高速公路旁徒步。路邊有熱心人放置水和點心，還可見「歡迎富士康孩子們回家」等標語。
富士康稱未有重症感染
中國官方微信號「鄭州發布」30日發文稱，富士康將統一組織人員和車輛，全力確保員工順利安全返鄉。官方表示，這次疫情發生後，航空港區立即進入緊急狀態，加強一線處置，並指本輪疫情傳播速度快，但病毒載量低，截至目前，富士康廠區未發生重症感染現象，疫情總體可控。
官方協助員工安全回家
中國媒「科創板日報」30日引述鄭州富士康行政人員表示，該廠正在展開員工返鄉意願登記，並已公布員工宿舍返鄉人員乘車分布圖，由官方安排核酸檢測並協調交通工具，將點對點接送有返鄉意願的員工返鄉。
廠區20多萬人管理困難 默許員工返鄉
鄭州富士康黨委書記蘇東霞30日發文回應關切時稱，鄭州廠區有20多萬人，管理難度很大；強調疫情發生後，富士康盡力在內部調動資源處置，外部支持較少，坦言無力獨自支撐局面，不得已默許讓員工自行回家。
蘇東霞又說，停工當然最簡單，但反問，有否想過停工之後的創傷，公司沒有資源控制輿論，所看到的負面訊息可能也是其中的真相之一。不少網友轉發此文，但原本刊發文章的網站「網易」已將此文下架。
10月中旬，鄭州富士康就曾傳大批員工染疫，鴻海26日曾發聲明表示，網傳「鄭州園區約兩萬人確診」為不實訊息。
中共20大落幕後當局持續硬拚清零的防疫政策，但據美國財經媒體CNBC近日報導，野村證券首席中國經濟學家陸挺與團隊27日公布的報告說，16日中共召開20大以來，染疫數明顯攀升，封控趨嚴但情況變得更糟。
河南鄭州11日即盛傳爆發本土疫情復燃，隔天全域靜默管理三天，當時鄭州市防疫部門斥為謠言，並送辦散播消息的民眾，七天後也就是當局改口宣布執行管控，顯見疫情加劇。
香港網路媒體01報導，雖然鄭州市府日前發通告稱，從17日開始起算，連續7天全員核酸檢測正常的小區，可逐步恢復正常生活秩序。
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