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推擠慘劇各國有先例 美聯社曝「奪命關鍵」：多數窒息而死

編譯徐薏茹／綜合29日電
南韓首爾29日晚萬聖節活動中發生的大規模踩踏事故後，當地消防與警方人員將傷者救出，送往醫院。(Getty Images)
南韓首爾29日晚萬聖節活動中發生的大規模踩踏事故後，當地消防與警方人員將傷者救出，送往醫院。(Getty Images)

南韓首爾梨泰院29日晚間的萬聖節活動爆發人群推擠踩踏事故，美聯社分析過去全球各地屢次傳出人群踩踏致死慘劇，報導群眾推擠導致死亡意外的背後原因。

致死原因

事實上，人群推擠事故致死的原因大部分並非受到踩踏，多數為窒息而死。

推擠時產生的無形力量強大到足以使鋼鐵彎曲，導致喘口氣如此簡單的事也變得極為困難，有些人在站立中死亡，而倒下死亡的人則是受到疊在他們身上的人體施加的壓力，被壓迫到無法呼吸。

英國薩福克大學(University of Suffolk)史提爾(G. Keith Still)曾於去年11月德州休士頓「太空世界音樂節」(Astroworld Festival)踩踏事故後接受採訪，他解釋：「當人們掙扎起身時，他們的手臂和大腿扭在一起，大腦的血液供應開始減少，失去意識前大概有30秒，而大約有6分鐘的時間會進入壓迫性或限制性窒息，這通常是死亡的原因，不是擠壓，而是窒息。」

倖存者經歷

人群推擠事故的倖存者表示，他們被推往深處，感覺像是被壓在大量的肉身之下，同時間其他人急欲逃離，從他們身上爬過去，而他們像被釘在無法打開的門和圍欄上。

1989年造成近百人死亡的英國希爾斯堡(Hillsborough)足球場人群推擠慘案發生後，一篇報導寫道：「倖存者描述他們漸漸受到壓迫，無法移動，他們的頭卡在手臂和肩膀之間，面部痛苦地喘氣。他們意識到有人死亡，而他們無法自救。」

歷史上推擠事故的導火線

1988年尼泊爾一場足球賽期間，突然下起的暴雨引發群眾衝往鎖住的體育場出口，釀成93死意外；2003年芝加哥夜店踩踏事故，保安用胡椒噴霧制止一場鬥毆後人群開始推擠，造成21人死亡；本月初在印尼的足球場暴亂，警方釋放催淚瓦斯後引發人群推擠，導致131人死亡。

史提爾提到另一起陳年案例的起因，有人在擁擠的電影院大喊「失火了」；他表示比起其他國家，在美國更能引發類似意外的導火線則是聽見有人喊：「他有槍！」

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