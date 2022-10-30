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影／梨泰院「人疊人」慘況曝光 受困者卡死救不出

編譯中心／綜合29日電
南韓首爾梨泰院29日晚的萬聖節活動中發生大規模踩踏意外後，由於事發的小巷十分狹窄，救援行動十分困難。救援人員只好在現場為傷者做CPR。(路透)
南韓首爾梨泰院29日晚的萬聖節活動中發生大規模踩踏意外後，由於事發的小巷十分狹窄，救援行動十分困難。救援人員只好在現場為傷者做CPR。(路透)

南韓首爾梨泰院29日晚的萬聖節活動中發生大規模踩踏意外後，當地消防部門和警方人員迅速趕往現場，對昏厥人員實施了心肺復甦術等應急措施，並將傷者送往醫院。但由於事發的小巷十分狹窄，現場到處都是人疊人的場景， 受困者完全卡死，救援行動十分困難。

根據南韓媒體報導，現場為一條小巷，救援人員須穿過人山人海才能到場進行拯救工作，有影音片段顯示有近百名市民跌倒在地上，動彈不得，有被壓在下層的人完全被卡死，不少人失去意識，救援人員奮力拉出受困者，但最終不成功，其中一名被卡在中層的白衣女子伸出長手，氣若游絲，希望站在前方的人助她脫困。

報導說，意外發生後，傷亡者分別被送至國立中央醫院、梨花女子大學木洞醫院、江北三星醫院、首爾聖母醫院、中央大學醫院、首爾大學醫院、汝矣島聖母醫院、漢陽大學醫院、高麗大學安巖醫院、新村severance醫院、慶熙大學醫院、建國大學醫院、波拉美醫院、恩平聖母醫院等。

意外現場除消防人員、警方人員為滿地倒臥的民眾進行心肺復甦術(CPR)外，也有不少民眾主動幫忙做CPR。南韓總統尹錫悅於30日凌晨召開緊急會議，指示目前最優先的事項是護送患者及救護受害國民，迅速送往醫療機構治療，要求確保救護車移動路線，並立即履行交通控制等必要措施。人在歐洲出差的首爾市長吳世勳，則立即停止行程緊急返國。

社群媒體上一度瘋傳消防員在意外現場為滿地昏厥民眾實施CPR的影像，畫面怵目驚心，但多數相關影片及照片隨後都被刪除。

南韓首爾梨泰院29日晚的萬聖節活動中發生大規模踩踏意外後，由於事發的小巷十分狹窄...
南韓首爾梨泰院29日晚的萬聖節活動中發生大規模踩踏意外後，由於事發的小巷十分狹窄，救援行動十分困難。救援人員只好在現場為傷者做CPR。(路透)

南韓 社群媒體 萬聖節

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