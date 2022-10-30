尖叫、哭聲四起…韓梨泰院踩踏噩夢 爭睹名人釀災？

南韓首爾29日晚萬聖節活動中發生的大規模踩踏事故，現場目擊者形容「人們就像骨牌推擠跌倒」。圖為兩名逃出的女子不停拭淚。(路透)

南韓 首爾龍山區梨泰院一帶29日晚萬聖節 活動中發生大規模踩踏事故後，現場的中國籍目擊者表示，事件發生於斜坡，有一群人逆著人流方向走，現場有人後退摔倒。南韓當地媒體則形容當時「人們就像骨牌推擠跌倒」，據稱當時疑似有一名身份不明的名人到訪梨泰院酒吧，吸引大批人群湧向該間酒吧，因此在一條狹窄街道上釀成推擠踩踏意外。

據「南方都市報」引述多名身在首爾的中國籍受訪者說，當晚的萬聖節活動，梨泰院和弘益大學附近有很多表演，現場有很多學生，以年輕人為主。發生事故的街道是一個窄長的斜坡，人流密集，「人貼著人，完全走不動，都是一點一點往前挪」。

路透引述官員說法報導，這起踩踏事件的受害者以20多歲的年輕女性占多數。

首爾梨泰院是南韓人氣最高的萬聖節聚會地點之一，參加者除南韓本地人外，還有一些人來自亞洲各國。韓媒估計，29日下午有超過十萬人聚集在梨泰院附近參加萬聖節聚會。

人在首爾的中國留學生周同學記者，當晚她也曾去梨泰院遊玩，約晚上7時抵達，因現場人實在太多，只待了一個小時便搭乘地鐵回宿舍，躲過一劫。她說，「人流量多到窒息，已到可以雙腳懸空的地步。我離開時已經在社交平台發帖，呼籲大家不要過去」。

人如骨牌堆疊… 目擊者：很多人都被纏住

另有韓媒引述目擊者形容意外發生時，人們就像骨牌推擠跌倒，四處傳來尖叫聲與哭泣，救護車的鳴笛聲和流淌在街上的音樂交織在一起，梨泰院的萬聖節周末夜宛如一場噩夢。一名驚慌逃離現場的20多歲女性表示，踩踏事件「是人們在斜坡上摔倒後，瞬間發生的狀況」。一名經過現場的外國人則透露：「晚上10時左右，經過漢密爾頓酒店旁邊狹窄的小巷時，有人摔倒了，後面跟著的人也跟著摔倒。」

南韓社群平台SBS NEWS說，一名叫金俊賢的目擊者受訪表示，「發生意外時，就像一堵由某種人築成的牆倒塌了，很多人都被纏住了」。他說，「我只是尖叫著叫人們往回走，別坐等救援，因為我很清楚，當時有很多人跌倒，當下並不是可以立即獲救的情況，這種情況持續了一個小時」。