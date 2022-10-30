我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選前最後一周 共和黨看好奪參眾院 是否彈劾拜登受關注

尖叫、哭聲四起…韓梨泰院踩踏噩夢 爭睹名人釀災？

編譯中心／綜合29日電
南韓首爾29日晚萬聖節活動中發生的大規模踩踏事故，現場目擊者形容「人們就像骨牌推擠跌倒」。圖為兩名逃出的女子不停拭淚。(路透)
南韓首爾29日晚萬聖節活動中發生的大規模踩踏事故，現場目擊者形容「人們就像骨牌推擠跌倒」。圖為兩名逃出的女子不停拭淚。(路透)

南韓首爾龍山區梨泰院一帶29日晚萬聖節活動中發生大規模踩踏事故後，現場的中國籍目擊者表示，事件發生於斜坡，有一群人逆著人流方向走，現場有人後退摔倒。南韓當地媒體則形容當時「人們就像骨牌推擠跌倒」，據稱當時疑似有一名身份不明的名人到訪梨泰院酒吧，吸引大批人群湧向該間酒吧，因此在一條狹窄街道上釀成推擠踩踏意外。

據「南方都市報」引述多名身在首爾的中國籍受訪者說，當晚的萬聖節活動，梨泰院和弘益大學附近有很多表演，現場有很多學生，以年輕人為主。發生事故的街道是一個窄長的斜坡，人流密集，「人貼著人，完全走不動，都是一點一點往前挪」。

路透引述官員說法報導，這起踩踏事件的受害者以20多歲的年輕女性占多數。

首爾梨泰院是南韓人氣最高的萬聖節聚會地點之一，參加者除南韓本地人外，還有一些人來自亞洲各國。韓媒估計，29日下午有超過十萬人聚集在梨泰院附近參加萬聖節聚會。

中國留學生脫險：人流量多到窒息

人在首爾的中國留學生周同學記者，當晚她也曾去梨泰院遊玩，約晚上7時抵達，因現場人實在太多，只待了一個小時便搭乘地鐵回宿舍，躲過一劫。她說，「人流量多到窒息，已到可以雙腳懸空的地步。我離開時已經在社交平台發帖，呼籲大家不要過去」。

人如骨牌堆疊… 目擊者：很多人都被纏住

另有韓媒引述目擊者形容意外發生時，人們就像骨牌推擠跌倒，四處傳來尖叫聲與哭泣，救護車的鳴笛聲和流淌在街上的音樂交織在一起，梨泰院的萬聖節周末夜宛如一場噩夢。一名驚慌逃離現場的20多歲女性表示，踩踏事件「是人們在斜坡上摔倒後，瞬間發生的狀況」。一名經過現場的外國人則透露：「晚上10時左右，經過漢密爾頓酒店旁邊狹窄的小巷時，有人摔倒了，後面跟著的人也跟著摔倒。」

南韓社群平台SBS NEWS說，一名叫金俊賢的目擊者受訪表示，「發生意外時，就像一堵由某種人築成的牆倒塌了，很多人都被纏住了」。他說，「我只是尖叫著叫人們往回走，別坐等救援，因為我很清楚，當時有很多人跌倒，當下並不是可以立即獲救的情況，這種情況持續了一個小時」。

金俊賢並說，事件發生後，「有些傷者因為皮膚變藍而昏迷10多分鐘。我們一起給他們做過心肺復甦術，但人手不夠，所以我們停止了」，「摔倒受傷的人實在太多，沒有足夠的人來幫助他們，且入口被完全堵住了，醫務人員進入並不容易」。

南韓首爾梨泰院29日晚的萬聖節活動中發生大規模踩踏意外後，由於事發的小巷十分狹窄...
南韓首爾梨泰院29日晚的萬聖節活動中發生大規模踩踏意外後，由於事發的小巷十分狹窄，救援行動十分困難。救援人員只好在現場為傷者做CPR。(美聯社)

萬聖節 南韓 中國留學生

上一則

大學平權招生案 「最多元化」大法官明聽審

下一則

裴洛西夫遇襲／「朋友等我老婆」 廁所「暗語」報警獲救

延伸閱讀

南韓消防隊長凌晨簡報踩踏傷亡 拿著麥克風的手抖不停

南韓消防隊長凌晨簡報踩踏傷亡 拿著麥克風的手抖不停
首爾踩踏事故 已有3名中國人遇難

首爾踩踏事故 已有3名中國人遇難
影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼

影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼
「我們與韓國人民同悲」拜登：對首爾痛失摯愛的家庭表達最深的哀悼

「我們與韓國人民同悲」拜登：對首爾痛失摯愛的家庭表達最深的哀悼

熱門新聞

醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)

影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼

2022-10-29 21:34
圖為警方逮捕Nelson Peter Chia的畫面。（視頻截圖）

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

2022-10-28 20:19
眾議院議長裴洛西在洛杉磯的住宅28日凌晨遭歹徒入侵，丈夫保羅（82歲）以「密語」報警，救了自己一命。（美聯社）

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

2022-10-29 10:15
消息人士透露，中國記憶體晶片大廠長江存儲，已要求數名擔任該公司核心技術職位的美籍員工離職。（本報系資料照片）

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

2022-10-24 00:59
眾院議長裴洛西及其丈夫保羅‧裴洛西。路透

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

2022-10-28 09:15
圖為加州首府沙加緬度市的待售民宅。(美聯社)

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

2022-10-26 02:30

超人氣

更多 >
影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼

影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼
「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命
真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光
日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可

日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可
網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活