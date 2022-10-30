首爾萬聖趴 踩踏至少151死82傷 窄巷人疊人如墳場

韓國首爾梨泰院29日晚的大型萬聖節慶祝活動爆發嚴重的推擠踩踏意外，死傷者以年輕女性居多。圖為意外現場擺放死者的屍體。(Getty Images)

韓聯社報導，南韓 首爾梨泰院29日萬聖節 活動吸引10萬人潮，當地晚間10時許一條下坡窄巷發生大規模踩踏事件，至少151人喪生、82人受傷，死傷者多為年輕人，死者包含97名女性和54名男性。倖存者稱人潮如骨牌倒下堆疊有如墳場。

傳爭睹名人、搶裹糖毒品 爆踩踏

南韓宣布全國哀悼；目前事件爆發原因仍不明，據傳是民眾為目睹名人或爭搶附近店家的裹糖毒品，警方則表示未獲毒品通報。

韓國首爾梨泰院29日晚的大型萬聖節慶祝活動爆發嚴重的推擠踩踏意外，數以百計的救援人員趕到現場施救。(歐新社) 韓國首爾梨泰院29日萬聖節活動爆發推擠踩踏意外，造成至少151人死亡，圖為救難人員運送死者遺體。(Getty Images)

南韓總統尹錫悅(Yoon Suk-yeol)30日宣布全國哀悼期，並召開兩場緊急會議，下令迅速救援與治療傷患。

韓聯社報導，南韓當局宣布，截至當地時間30日上午，這起大規模踩踏悲劇釀成至少151人死亡和82人受傷，死傷人數恐再攀升。CNN指警方表示死者中有兩名「外籍人士」，另有15名外籍人士受傷，但暫未提供進一步信息。

韓聯社指有中國籍人士死亡

不過韓聯社指出，外籍人士有19人死亡，國籍包括中國、伊朗、挪威與烏茲別克等。死者遺體暫移至附近體育場，許多傷者重傷，死亡人數恐再攀升。

根據地方緊急救難人員，多數受害者為20幾歲女性或20出頭年輕人；首爾市宣布，截至30日上午接獲約355通與該起踩踏事件有關的失蹤通報。

韓國消防官員表示，逾10萬人參加了首爾龍山區梨泰院29晚活動，踩踏意外疑似因有名人現身當地酒吧，導致一條狹窄街道上爆發推擠踩踏。(路透) 韓國首爾梨泰院29日晚的嚴重推擠踩踏意外中，受害者死傷原因都是心臟驟停。圖為事發後一名男子抱著昏迷的女子，等待救援。(路透)

下坡窄巷跌倒 人疊人疊到五、六層

當晚慶祝萬聖節的人群擠進一條約四公尺寬的下坡窄巷，一旁是梨泰院中心的漢密爾頓飯店(Hamilton Hotel)；消防局當晚10時24分接獲首通報案，為當晚踩踏悲劇揭開序幕。

消防局雖立即派救護車到場因應，但據報因梨泰院人潮擁擠而無法順利進入。

現場一名20幾歲男性表示，踩踏事件從晚間10時30分開始，10分鐘後民眾一個接一個跌倒，並疊至五至六層。另一名倖存男性表示，人潮陸續跌倒有如骨牌堆疊。

韓聯社報導，現場一名20幾歲女性哭說：「民眾一個疊壓一個有如墳場，有些人逐漸失去意識，有些人好像已經死亡。」

梨泰院惡夢 有人躲進商家避難

民眾哭訴現場畫面，尖叫哀號遍野，救護車警鈴大作，夾雜附近酒吧的快節奏歌曲；韓聯社報導，萬聖節前夕的梨泰院宛如惡夢。現場有些倒地者面蓋衣毯，有些倖存者哭握他們的手不願離去。

韓聯社報導，部分倖存者躲進廁所、爬上高牆或躲進營業店家才逃過一劫；救難人員為倒地者CPR時，許多現場民眾也協助搓揉受害者四肢。現場共動員848名人力，包括346名消防隊員，救難人員從29日晚間忙至隔日凌晨近3時。

韓聯社指出，當局仍在調查踩踏事件原因，據傳現場湧進大量民眾爭睹名人，或是爭搶附近夜店流傳的裹糖毒品，但警方表示未獲與這起事件相關的毒品通報。

根據倖存者說法，其他可能原因包括民眾在兩側酒吧停下拍照，其他人要通過時造成推擠；但不少倖存者怪罪附近店家在街上擺放桌椅，造成進出人潮混亂，也有人指出，附近有些店家不願讓擁擠人潮入內避難。

正在訪歐的首爾市長吳世勳(Oh Se-hoon)也緊急返國。拜登總統、英國首相和法國總統均致哀，並表示與南韓同在。