普亭：未來10年 二戰以來最危險 稱不後悔發動對烏戰爭

俄羅斯總統普亭27日演說，聲稱未來十年是二次世界大戰結束以來最為危險的十年。(路透)

俄羅斯 總統普亭 27日在俄國智庫「瓦爾代國際辯論俱樂部」年會上發表外交政策演說，就全球問題、俄羅斯與西方關係，俄烏衝突等政治經濟議題闡述了俄方態度，聲稱未來十年是二次世界大戰結束以來最為危險的十年；他同時堅稱俄羅斯沒有威脅使用核武器，一切只是回應西方的「核訛詐」。

普亭在長達三個半小時的發言及答問中表示，西方咄咄逼人及試圖一手統治人類，全球人民再也容忍不下去。他說，世界處於歷史轉折點，西方主宰世界事務一體化正走向終結；俄羅斯不是在挑戰西方精英，只是堅決捍衛自己的生存權；對俄羅斯而言，未來十年將是衛國戰爭結束後最危險、最不可預測，同時也是最重要的十年。

在談及當前世界形勢時，普亭指責西方正在玩一場危險、血腥及骯髒的遊戲，最近幾個月來，西方採取一系列行動煽動並升級地區緊張局勢，比如在烏克蘭 問題上，在台灣周邊挑釁、破壞全球糧食與能源市場穩定以及破壞歐洲天然氣管道等。

普亭抨擊西方將任何不同的觀點都視作對民主的威脅，到處渲染所謂克里姆林宮的陰謀。

在回答提問時，普亭談到俄羅斯對烏克蘭特別軍事行動時說沒感到後悔，一切按目標展開，但他沒有提及俄軍近幾個月在戰場上的挫折，只是說他時刻都想著俄羅斯蒙受的傷亡，強調這場行動最終有利於俄羅斯及國家未來。

對於外界盛傳俄羅斯極可能在烏克蘭使用核武器，普亭對此作出否認。他說不管是在軍事還是政治方面，對俄羅斯來說都是沒有任何道理。

他還呼籲正在烏克蘭的國際原子能機構觀察團，盡快檢查烏克蘭的核設施，同時再次聲稱基輔正準備使用「髒彈」。

普亭發表演說後，路透引述白宮表示，普亭的講話並不新鮮，沒有顯示出他改變其戰略目標，包括在烏克蘭的目標。

瓦爾代國際辯論俱樂部年會始於2004年，每年邀請各國知名專家學者，開會討論地緣戰略與國際問題，是展現俄羅斯政治與戰略思維的重要舞台。普亭通常會在年會最後一天發表講話，被外界視為預測俄羅斯內政外交未來走向的重要依據。

另方面，俄羅斯外交部防擴散與軍備控制司副司長伏隆佐夫(Konstantin Vorontsov)向聯合國第一委員會提交照會指出，若美國及盟友的商業衛星參與烏克蘭戰爭，俄國將會視為合法打擊目標，西方用商業衛星幫助烏克蘭作戰是極其危險的趨勢及挑釁行為。

自俄烏開戰後，太空探索科技公司(SpaceX)創辦人馬斯克就為烏克蘭提供星鏈衛星網路服務。