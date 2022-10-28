歐洲國家 轉向非洲尋求天然氣

歐洲領袖聚集在非洲各大首都，迫切尋找替代俄羅斯天然氣 的選項，許多非洲國家盼能藉烏克蘭 戰爭平衡非洲大陸與歐洲的不對等關係，並吸引新一波天然氣投資；另一方面，英國首相和加拿大總理27日通話，同意繼續合作援助烏克蘭。

紐約時報報導，波蘭總統杜達(Andrzej Duda)9月赴西非國家塞內加爾(Senegal)尋求天然氣協議；德國 總理蕭茲(Olaf Scholz)5月也在尋找合作對象，並於日前告訴德國聯邦議院，要解決歐洲能源危機，需與有機會開發新天然氣的國家合作。

歐洲頻頻對非洲國家示好，可望快速帶來新一波能源建設，而且未來還有更多類似對談。非洲國家希望，歐洲尋求天然氣來源之際，能夠同時資助輸出用和國內使用的天然氣設備；在非洲部分地區，這需要付出巨大經濟代價。

許多非洲國家領袖受訪時感嘆，雖然烏克蘭爆發戰爭讓他們因此在能源出口更具議價能力，但也反映歐洲有雙重標準。

歐洲國家數百年來使用天然氣和造成更多污染的煤，藉此打造帝國與推動工業化；非洲國家主張，儘管全球面臨氣候變遷危機且呼籲減用化石燃料，但低發展國家應可在未來數年不受限燃燒更多石油，以提升生活水準並獲得穩定電力與基本需求。

歐洲領袖經常建議非洲減少二氧化碳排放，卻幾乎未提供必要資金協助過渡到綠色能源，而且歐洲甚至持續排放遠比非洲國家更多的溫室氣體。

非洲國家領袖表示，除了改變雙重標準，歐洲還需要盡速資助非洲天然氣基礎建設計畫，不該僅重視輸出天然氣至歐洲。

在烏克蘭戰爭為非洲國家能源帶來新契機之際，路透報導，英國新首相蘇納克(Rishi Sunak)辦公室27日表示，蘇納克和加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)27日同意繼續合作，支援烏克蘭對抗俄羅斯。

蘇納克唐寧街(Downing Street)辦公室在兩位領袖通話後表示，「兩人討論俄國入侵烏克蘭，並同意繼續合作提供實質支援給烏克蘭，確保俄國總統普亭會因其行動而受到懲罰或影響。」