國防部：停止研發海上核彈 奧斯丁：未發現俄將使用髒彈跡象

國防部27日表示，不再研發海上發射的核子巡弋飛彈，但仍將保持「三大」核武打擊能力。圖為「義勇兵三型洲際彈道飛彈」從加州范登堡空軍基地發射的景象。 (路透檔案照)

國防部27日表示，不再研發海上發射的核子巡弋飛彈，但仍保持陸基洲際彈道飛彈、戰略轟炸機發射核彈頭巡弋飛彈及潛艇發射洲際彈道飛彈「三大」核武打擊能力。

這項決定是拜登 政府回應民主黨內縮減核武的呼聲，但有部分資深官員反對；共和黨若贏得國會多數席次，很可能會翻轉決定。

拜登政府一口氣公布三項政策文件：國防策略、核武立場檢討、飛彈防衛檢討，明確列出國防的優先目標，並強調核武部署能力，美國將維持「很高的標準」。

2018年川普執政期間，軍方決定研發新的可攜帶核彈頭的海上發射巡弋飛彈，回應俄國的威脅；拜登政府檢討後，認為沒有必要，決定取消這項研究計畫，理由是，目前的核武能力足以「嚇阻有限的核武使用」。

參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley))將軍4月告訴國會，有必要備妥「多種方案」；另一資深國防官員不願直接回答「是否有軍官建議取消海面上發射巡弋飛彈發展計畫」的問題，但說計畫取消的原因是，即使經費充足，也要等到2035年才可能部署。

國防部長奧斯丁 (Lloyd Austin)說，美軍不需用到海上艦艇發射的核飛彈，目前庫存核武的能力已經「足夠」。記者問他，這會不會讓俄國總統普亭誤判？他說不會，「他了解我們的能耐。」

奧斯丁同時表示，目前美國並沒有看到俄羅斯打算在烏克蘭 使用髒彈的跡象；奧斯丁指出，烏俄戰事仍有進一步升級的可能，因此美國有必要與盟友乃至於俄羅斯維持良好、暢通的溝通管道。

上周曾與俄方會談過兩次的奧斯丁說：「任何使用這種武器或討論使用這種武器的說法都非常危險且極不負責，持續與盟友和敵國對話以控制情勢很重要。」

至於被問到俄羅斯是否可能以即將舉行的核武軍演作為其在烏克蘭發動核武攻擊的掩護，奧斯丁指出這是美方正密切關注的事，但目前尚無跡象顯示俄國的核武軍演是以核武攻擊烏克蘭的前奏。