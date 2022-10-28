我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

我們與槍的距離／槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

參院共和黨報告：新冠病毒最可能是中國實驗室外洩

美公布國防戰略：中國具全面且嚴重威脅

記者張文馨／華盛頓報導
中國近年不斷擴充軍力並實施軍演，不僅對區域造成壓力，五角大廈也明指中國將是美國最主要的對手。圖為中國遼寧號戰鬥群資料照。（路透）
中國近年不斷擴充軍力並實施軍演，不僅對區域造成壓力，五角大廈也明指中國將是美國最主要的對手。圖為中國遼寧號戰鬥群資料照。（路透）

五角大廈27日公布「2022美國國防戰略」強化綜合嚇阻能力，國防部明指，「對美國國家安全最全面且嚴重的威脅，是中華人民共和國意圖重塑印太區域與國際體系。」

非機密部分曝光 另有核部署檢討

國防部今年3月向國會提交機密的國防戰略，27日公布非機密部分，另外還有核部署檢討與飛彈防禦檢討，作為國防部的行動指導。

「中國是步步進逼的挑戰。」國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）引述白宮日前公布的國安戰略，指中國大陸是唯一同時兼具意圖與越來越有能力重塑國際秩序的競爭對手。

五角大廈公布戰略報告指中國是美國最主要的對手，俄國實力雖然減弱，但仍是急迫的威脅...
五角大廈公布戰略報告指中國是美國最主要的對手，俄國實力雖然減弱，但仍是急迫的威脅。圖為俄中今年十月的聯合軍演。（路透）

奧斯丁也說，俄羅斯無法長期系統性地挑戰美國，但俄國的侵略對美國的利益與價值觀構成立即與明顯的威脅，因此是急迫威脅（acute threat）。

此外，奧斯丁說，嚴重威脅還包含北韓不斷擴展的核武與飛彈能力、伊朗核計畫、全球恐怖主義網絡、氣候變遷和疫情。

防衛新聞網站Breaking Defense引述一名資深官員的說法報導，過去的國防戰略（2018年）中俄並重，最新戰略認為中國是更大的威脅。

國防戰略寫道，中國破壞美國在印太區域的盟友和安全夥伴關係，運用其逐步增加的經濟、軍事力量來脅迫鄰國；中方對台灣增加言詞挑釁和威脅行動，破壞局勢穩定，製造誤判風險並威脅台海和平；類似行動遍及東海與南海，解放軍的擴張目標在抵消美國的軍事優勢。

國防戰略提到，解放軍加速推動核能力現代化與擴張，可能在2030年之前部署超過1000枚核彈頭，並快速發展太空、電子和資訊戰力，以支持其聯合作戰。

五角大廈指出，美國和盟友必須同時應對來自中俄兩大國現代且不同的核子能力，對戰略穩定構成新壓力。

國防部：美核武旨在嚇阻攻擊

國防部表示，只要核武存在一天，美國核武的基礎角色就是嚇阻攻擊；只有在要捍衛美國與盟友夥伴的重要利益之極端狀況下，美國才會動武。

美國正密切關注俄國是否打算動用核武，奧斯丁表示，超過70年來再次這麼做，肯定有機會改變國際局勢；他也說，美國的核武庫存相當充足，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）也非常了解，但他不會事先拋出美國預計如何回應。

美設定4項國防優先強化能力

國防部設定4項國防優先以強化嚇阻能力：捍衛國土，應對來自中國在各方面與日俱增的威脅；嚇阻針對美國、盟友以及夥伴的戰略攻擊；嚇阻侵略，同時準備在衝突發生時獲勝（以中方在印太區域的挑戰為先，其次是俄國對歐洲的挑戰；最後一項是確保軍事優勢，建立具韌性的聯合部隊與防禦系統。

白宮國安會發言人柯比27日重申美國的「一個中國」政策沒變，中國沒有理由對台灣發動...
白宮國安會發言人柯比27日重申美國的「一個中國」政策沒變，中國沒有理由對台灣發動外交或軍事上的威脅。(記者張文馨／攝影)

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）27日被問到台灣憂心在中共20大後要面臨的外交打壓和斷交壓力，他說，美國對台灣立場不變，不願看到任何片面改變現狀的作為（尤其透過武力）；美國的「一個中國」政策沒有改變，對台灣和台獨的立場也沒有改變，中方沒有理由在台海發動任何型態的攻擊，無論是外交或其他。

國防部 奧斯丁 俄國

上一則

我們與槍的距離／疫情遭歧視 亞裔買槍拒淪「暴力受害者」

下一則

仇亞、暴力… 探索亞裔擁槍潮 有槍才安全？

延伸閱讀

五角大廈公布國防戰略 指中國為最大威脅

五角大廈公布國防戰略 指中國為最大威脅
施工期不到兩周 3D列印住宅也可以美成這樣

施工期不到兩周 3D列印住宅也可以美成這樣
美中軍事復談無望？李尚福任中國防長 向美示威意味濃

美中軍事復談無望？李尚福任中國防長 向美示威意味濃
美英俄防長討論烏克蘭局勢 俄軍稱基輔恐用髒彈

美英俄防長討論烏克蘭局勢 俄軍稱基輔恐用髒彈

熱門新聞

本周三(19日)的西雅圖，空氣質量因山火影響，測得為全球最差的城市。(美聯社)

快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首

2022-10-21 16:02
消息人士透露，中國記憶體晶片大廠長江存儲，已要求數名擔任該公司核心技術職位的美籍員工離職。（本報系資料照片）

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

2022-10-24 00:59
圖為加州首府沙加緬度市的待售民宅。(美聯社)

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

2022-10-26 02:30
習近平（前）23日帶領新一屆中共政治局常委進入記者會會場。（美聯社）

習家軍大勝 7常委亮相 李強接總理呼聲高

2022-10-23 02:30
習近平若放鬆管制，應能緩解民怨，但他是否有這個意願，目前仍不確定。（美聯社）

路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感

2022-10-23 07:33
近來西方國家都希望沙烏地阿拉伯提高石油產量，以壓低居高不下的油價。路透

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

2022-10-27 10:11

超人氣

更多 >
為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑
持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生
華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題
封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議