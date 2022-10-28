美公布國防戰略：中國具全面且嚴重威脅

中國近年不斷擴充軍力並實施軍演，不僅對區域造成壓力，五角大廈也明指中國將是美國最主要的對手。圖為中國遼寧號戰鬥群資料照。（路透）

五角大廈27日公布「2022美國國防戰略」強化綜合嚇阻能力，國防部 明指，「對美國國家安全最全面且嚴重的威脅，是中華人民共和國意圖重塑印太區域與國際體系。」

非機密部分曝光 另有核部署檢討

國防部今年3月向國會提交機密的國防戰略，27日公布非機密部分，另外還有核部署檢討與飛彈防禦檢討，作為國防部的行動指導。

「中國是步步進逼的挑戰。」國防部長奧斯丁 （Lloyd Austin）引述白宮日前公布的國安戰略，指中國大陸是唯一同時兼具意圖與越來越有能力重塑國際秩序的競爭對手。

五角大廈公布戰略報告指中國是美國最主要的對手，俄國實力雖然減弱，但仍是急迫的威脅。圖為俄中今年十月的聯合軍演。（路透）

奧斯丁也說，俄羅斯無法長期系統性地挑戰美國，但俄國 的侵略對美國的利益與價值觀構成立即與明顯的威脅，因此是急迫威脅（acute threat）。

此外，奧斯丁說，嚴重威脅還包含北韓不斷擴展的核武與飛彈能力、伊朗核計畫、全球恐怖主義網絡、氣候變遷和疫情。

防衛新聞網站Breaking Defense引述一名資深官員的說法報導，過去的國防戰略（2018年）中俄並重，最新戰略認為中國是更大的威脅。

國防戰略寫道，中國破壞美國在印太區域的盟友和安全夥伴關係，運用其逐步增加的經濟、軍事力量來脅迫鄰國；中方對台灣增加言詞挑釁和威脅行動，破壞局勢穩定，製造誤判風險並威脅台海和平；類似行動遍及東海與南海，解放軍的擴張目標在抵消美國的軍事優勢。

國防戰略提到，解放軍加速推動核能力現代化與擴張，可能在2030年之前部署超過1000枚核彈頭，並快速發展太空、電子和資訊戰力，以支持其聯合作戰。

五角大廈指出，美國和盟友必須同時應對來自中俄兩大國現代且不同的核子能力，對戰略穩定構成新壓力。

國防部：美核武旨在嚇阻攻擊

國防部表示，只要核武存在一天，美國核武的基礎角色就是嚇阻攻擊；只有在要捍衛美國與盟友夥伴的重要利益之極端狀況下，美國才會動武。

美國正密切關注俄國是否打算動用核武，奧斯丁表示，超過70年來再次這麼做，肯定有機會改變國際局勢；他也說，美國的核武庫存相當充足，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）也非常了解，但他不會事先拋出美國預計如何回應。

美設定4項國防優先強化能力

國防部設定4項國防優先以強化嚇阻能力：捍衛國土，應對來自中國在各方面與日俱增的威脅；嚇阻針對美國、盟友以及夥伴的戰略攻擊；嚇阻侵略，同時準備在衝突發生時獲勝（以中方在印太區域的挑戰為先，其次是俄國對歐洲的挑戰；最後一項是確保軍事優勢，建立具韌性的聯合部隊與防禦系統。

白宮國安會發言人柯比27日重申美國的「一個中國」政策沒變，中國沒有理由對台灣發動外交或軍事上的威脅。(記者張文馨／攝影)

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）27日被問到台灣憂心在中共20大後要面臨的外交打壓和斷交壓力，他說，美國對台灣立場不變，不願看到任何片面改變現狀的作為（尤其透過武力）；美國的「一個中國」政策沒有改變，對台灣和台獨的立場也沒有改變，中方沒有理由在台海發動任何型態的攻擊，無論是外交或其他。