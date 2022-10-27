20大後中國對台外交打壓恐加劇 白宮籲中方克制

白宮國安會戰略溝通協調官柯比27日表示，美國對台灣或台獨立場沒變，中國沒理由在台海發動任何攻擊，不論是外交或其他型態。圖為柯比27日下午於華府外籍記者中心舉行簡報會。（中央社）

台灣預期20大後來自中國的安全威脅及外交打壓將加劇，白宮國安會戰略溝通協調官柯比 （John Kirby）今天表示，美國對台灣或台獨立場沒變，中國沒理由在台海發動任何攻擊，不論是外交或其他型態。

外交部日前評估，20大後中國對台灣的安全威脅與外交打壓恐將只增不減；外交部長吳釗燮26日在立法院透露，有些邦交國出現預警的情資，但他不便透露，會全力固邦交。

柯比今天舉辦電話媒體簡報會，被問及此事時不願就台灣評估發表評論，但重申美國不想看到現狀單方面被改變，尤其是以武力。

柯比表示，美國對「一中政策」的作法絲毫未變，對台灣或台獨的立場也沒有改變，「（中國）沒有理由在台海發動任何形式攻擊，不論是外交或其他類型」，也沒有理由升級言論。

他也強調，沒變的還有美國渴望持續透過「台灣關係法」支持台灣，確保台灣有能力自我防衛。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近期多次公開示警，中國不願意接受現狀，已決定加快統一步伐。

對此，柯比不願多談美國情資分析，但指中國國家主席習近平 已多次公開表示，希望共軍2027年前有能力對台灣發動潛在軍事行動。

柯比重申，美國不想看到現狀單方面被改變，會持續協助台灣自衛能力。美方9月宣布價值約11億美元（約新台幣356億元）的對台軍售案，未來會繼續尋找軍售機會；他再次強調，沒理由讓情勢演變成衝突。

至於美國總統拜登 （Joe Biden）究竟會不會在11月印尼峇里島20國集團（G20）峰會期間與習近平會晤，柯比依舊緊閉口風，指目前沒有任何總統會面或出訪消息能宣布。

但他表示，拜登上任以來已5度與習近平對話，未來拜登會持續維持兩人間溝通管道暢通。美中之間有很多能談的，有爭議性議題，也有合作性議題，拜登希望美方妥善運用溝通管道，管理與中國的戰略競爭。