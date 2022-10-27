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鋪陳核戰？ 俄控烏會用髒彈 西方批：作賊喊捉賊

編譯盧炯燊／綜合26日電
俄國近日指控烏克蘭即將取得髒彈，要對俄軍進行攻擊。圖為在一個幅射探測儀靠在標有「紐約」的地圖上。(美聯社)
俄國近日指控烏克蘭即將取得髒彈，要對俄軍進行攻擊。圖為在一個幅射探測儀靠在標有「紐約」的地圖上。(美聯社)

俄羅斯軍隊過去一天內襲擊了烏克蘭40多個村莊，烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，俄軍向烏克蘭目標發射了5枚火箭彈、30次空襲及100多發多管系統火箭，大批平民被迫躲進防空洞。

西方各國現在愈來愈擔心俄羅斯在戰場上面臨挫折，可能會嘗試使用髒彈，甚至發射核武器。俄羅斯指責烏軍考慮使用髒彈，只是作賊喊捉賊的藉口，目的是掩飾俄軍自己計畫使用髒彈。

俄羅斯國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)26日分別與中國國防部長魏鳯和及印度國防部長辛格(Rajnath Singh)通電話，討論烏克蘭局勢，向兩人表達了對烏克蘭可能使用髒彈的擔憂。

蕭依古早前在與英、法、土耳其及美國官員的電話中，已提出了這指控。但這些西方國家指這是明顯錯誤而不同意蕭依古的說法，同時表示不能接受俄羅斯以此作為升高衝突的藉口。

北約秘書長批俄：說法荒謬

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)26日也指責俄羅斯這個未經證實的說法為荒謬。他在布魯塞爾的北約總部對記者說，盟國拒絕接受這種公然誣告，俄羅斯絕不能使用虛假藉口進一步將戰爭升級，又說北約不會被阻嚇停止支持烏克蘭的自衛權。

儘管西方反駁俄羅斯的說法，但克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)堅稱，莫斯科掌握了「烏克蘭正在為這種恐怖襲擊做準備」的信息，俄羅斯將會採取有力措施反制。

布林肯：已警告俄國 動用核武將面臨後果

與此同時，美國國務卿布林肯26日表示，美方已向俄羅斯總統普亭傳達，如果俄羅斯在對烏戰爭中使用核武器時所面對的嚴重後果。

布林肯在出席彭博社一項活動時說，美方已直接及清楚的向普亭傳達了有關警告。不過他沒說明是如何與普亭溝通，也沒說明是由誰來傳達。國務院首席副發言人巴特爾(Vedant Patel)其後暗示，美國官員並沒有直接與普亭溝通。

美國政府官員早前表示，莫斯科的最高層已被警告使用核武器的後果，但布林肯這次是第一次明確提到該信息已傳達給普亭本人。

布林肯也譴責俄羅斯聲稱烏克蘭考慮使用髒彈，其實是一種捏造，是這個核子大國極不負責任的態度。

另方面，俄軍26日繼續發射導彈攻擊烏克蘭目標，其中第聶伯羅市(Dnipro)一個加油站被擊中，造成兩人死亡，包括一名孕婦，另有四名傷者住院。

南部港口城市尼古拉耶夫(Mykolaiv)也有多座建築物遭攻擊，傷亡人數未悉。這個城市是附近城鎮居民排隊領取麵包和罐頭食品的地點之一。

西方各國愈來愈擔心俄羅斯在烏克蘭戰場上面臨挫折，可能會嘗試使用髒彈，甚至發射核子...
西方各國愈來愈擔心俄羅斯在烏克蘭戰場上面臨挫折，可能會嘗試使用髒彈，甚至發射核子武器。圖為俄羅斯宣傳影片中，俄國空軍Tu-160戰略轟炸機發射核子巡弋飛彈的畫面。俄羅斯和美國一樣，擁有同時從空中、地面和水下發射核子飛彈的能力。(美聯社檔案照)
俄國防部公布的照片顯示主管俄國生化核幅射武器的基里洛夫中將，24日宣稱，烏克蘭即...
俄國防部公布的照片顯示主管俄國生化核幅射武器的基里洛夫中將，24日宣稱，烏克蘭即將取得髒彈。(歐新社)

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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