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反納粹→反恐 俄侵烏文宣戰改口

記者顏伶如／綜合報導
俄國近來再修飾入侵烏克蘭的理由，由「反納粹主義」改口為「反恐主義」。圖為普亭總統26日與各獨立國協的安全機構負責人視訊會議。(路透)
俄國近來再修飾入侵烏克蘭的理由，由「反納粹主義」改口為「反恐主義」。圖為普亭總統26日與各獨立國協的安全機構負責人視訊會議。(路透)

早在俄烏戰爭爆發前，俄羅斯已開始散布必須鏟除烏克蘭境內納粹主義的不實訊息；紐約時報報導，莫斯科的文宣戰過去幾天口風改變，轉為指稱開戰是為了對抗恐怖主義，並指稱烏克蘭祕密策畫以具放射性物質的「髒彈」(dirty bomb)展開攻擊。

紐約時報報導，歐美官員及獨立研究學者指出，莫斯科最新一波文宣戰透過社群媒體、新聞傳遞，內容包括沒有根據的指控，聲稱烏克蘭政府企圖摧毀境內一座水壩。

歐美官員及獨立研究學者分析，俄羅斯發動這波文宣戰的目的，除了持續為侵略烏克蘭爭取支持之外，還希望在西方國家面前詆毀烏克蘭，降低西方國家為烏克蘭提供軍援的意願。

協助政府及企業查證不實訊息的Logically科技初創公司美國調查小組負責人華特爾(Kyle Walter)指出，俄羅斯似乎已經為新一波文宣定調，「如今一口咬定就是反恐行動」。

華特爾說：「俄羅斯已經不再把俄烏戰爭形容為反納粹、反撒旦崇拜的行動，而是口徑一致說是反恐行動。」

美國官員指出，俄羅斯以反恐主義為俄烏戰爭定調，反映了範圍更廣的文宣脈絡，所有手段都是要讓俄羅斯人民對戰爭更有參與感。

紐約時報報導，克里姆林宮已開始用「人民的戰爭」描述俄烏戰爭，設法說服俄羅斯社會大眾這場戰爭不得不打，要為拯救國家生存而奮戰。歐美官員表示，俄羅斯官員頻頻釋放不實訊息，以烏克蘭打算發動「髒彈」攻擊的說詞，凸顯俄羅斯境內發生的其他攻擊事件，借以煽動俄羅斯民眾對烏克蘭的憤怒。

報導指出，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)26日重申沒有根據的說詞，指稱烏克蘭政府祕密謀畫「髒彈」攻擊。俄羅斯提出這些指控的時機剛好是俄軍年度核武演習之際，但美國官員表示，演習似乎是例行活動，所有知會步驟都按表操課。

紐約時報報導，莫斯科的文宣戰在西方國家並未發生有效說服民眾的作用，但烏克蘭政府恐將在俄羅斯發動「髒彈」攻擊的謠言則在俄羅斯內部引起注意。

俄羅斯 烏克蘭 紐約時報

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