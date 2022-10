髒彈是什麼？ 輻射汙染恐達數10年

俄羅斯聲稱烏克蘭 打算使用髒彈(dirty bomb);美國與烏克蘭對此憂心指出,俄國 總統普亭(Vladimir Putin)有意升級衝突,改變戰爭路線,才打算使用髒彈;髒彈是指一種含有輻射物質和傳統爆裂物的裝置,製造便宜又迅速,髒彈攻擊區民眾恐染病且引發恐慌,汙染區未來數十年則不宜人居。

俄國國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)告訴西方國家,他擔心烏克蘭可能使用髒彈挑釁,並稱這是核武恐怖行動;但烏克蘭與其盟友強力駁斥俄國指控,並反稱俄國可能規畫「假旗」(false flag)行動,將俄國的攻擊栽贓給烏克蘭。

造價便宜 製作迅速

髒彈是一種把鈾或其他輻射物質裝在傳統炸彈上的炸彈,爆炸時輻射物質會透過空氣傳播;其所含的輻射物質無須經高度提煉,可以是醫院、核電廠或研究實驗室用的輻射物質,不僅造價便宜,製作迅速,而且可放進後車廂運送。

由於髒彈輻射物質擴散恐導致癌症等重病,因此這類炸彈往往也導致攻擊目標的恐慌。爆炸點附近的廣大區域須疏散以進行輻射除污,或可能遭完全棄置。

美國科學家聯盟(FAS)估算,若一顆含有9公克鈷-60和5公斤三硝基甲苯(TNT)炸藥在紐約曼哈頓爆炸,整座城市接下來數十年恐將無法居住。

髒彈相當不可靠。為了使髒彈輻射物質遍布攻擊區,該物質必須是粉末,但萬一其微粒太細或出現強風,輻射物質恐擴散太廣,造成莫大傷害。

髒彈的破壞力取決於傳統爆裂裝置的類型與大小,以及輻射物質的數量與威力。然而根據聯邦疾病防治中心 (CDC)輻射散布裝置指南,主要危險來自於爆炸,而非輻射,僅有離爆炸點夠近的人才可能即刻出現重病,但輻射塵埃與煙霧仍可能傳播至遠處,若吸入或飲用遭汙染的食物或水,也可能危害健康。

華府智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)表示,蕭依古這番言論可能是企圖拖慢或阻止西方對烏克蘭的軍事援助,也可能要以危言聳聽言論來削弱北約(NATO)聯盟。

不過許多西方軍事分析師認為,俄國應該不至於那麼笨,因為髒彈也可能損及其士兵與其掌控的領土。