沒裝備缺軍糧 俄兵曝「前線慘況」 打臉普亭視察完美假象？

俄國普亭總統在9月21日宣布徵兵動員令，招致極大民情憤怒。圖為在俄境西南部伏爾加格勒州9月29日被徵新兵，登上火車，帶去集訓中心。(美聯社)

俄羅斯總統普亭 徵召後備軍人亂象多，許多士兵缺乏衣物和糧食，在冷冽天氣中挨餓受凍，這與普亭上周視察莫斯科東南部靶場的完美照片形成強烈對比。

美聯社報導，克姆林宮的影片顯示年輕人穿戴全套軍服、頭盔、防彈背心，帶著武器和睡袋等裝備準備前往烏克蘭作戰；當普亭問他們是否有任何問題時，他們說沒有。

然而，俄國 新聞媒體與社群媒體 上流傳的影片卻與官方宣傳迥異，民間影片顯示俄國士兵缺乏裝備，生活條件奇差且新兵缺乏訓練就被趕上沙場。

普亭9月21日發布動員令以來，獨立媒體和人權團體描繪出慘淡畫面，即俄軍盡可能徵召更多人並迅速將他們推向前線，不論其戰技、訓練和裝備。

俄國社群流傳的影片顯示被徵召者抱怨寢室擁擠髒亂、廁所滿地垃圾，缺乏糧食和藥物，另有人拿著生鏽的武器。

另一段影片顯示，一群被徵召入伍的男人被留在荒地，無處棲身也沒有食物，還有人剪輯男子被迫睡長凳或擠在地板上的內容。

影片旁白說道，「我們沒有把你找出來，是你徵召我們。看這情況，這樣能持續多久？」

普亭的動員令並未訂定徵召對象的標準或人數，俄國國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)表示，徵召令只會影響約30萬名具戰鬥技巧和服役經驗的後備軍人。

美聯社指出，俄國已將幾乎所有65歲以下的男性登記為後備軍力，而此次動員過程並未審慎進行。

多項報導披露，動員令被發給全無軍事訓練的對象，警方在莫斯科等城市街頭直接把人團團圍住，或直搗旅社抓走服役年紀的對象，而這些人未做健檢就得提槍上陣。

徵兵抗議遍地開花，數萬名俄國男子逃到鄰國，以免被送上戰場當炮灰。

目前在麻州塔虎茲大學(Tufts University)擔任訪問學者的俄國軍事分析師魯金(Pavel Luzin)表示，俄軍因應對烏戰事陷入僵局甚至敗退而動員徵兵，但俄國當局(胡亂徵兵)只是「延長痛苦」罷了。