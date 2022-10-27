俄侵烏以來首度核武軍演 普亭遠距監軍

俄國國防部26日公布的官方照片顯示，俄軍約1000人在伊文諾弗省密集軍演，同時實際發射「亞爾斯」(Yars)洲際彈道飛彈。(美聯社)

俄羅斯 26日至29日展開代號「雷霆-2022」年度核軍演，在俄國總統普亭 領導下，核軍演動員海陸空軍力，出動戰機及核潛艇試射多款導彈；普亭也首度發言指控烏克蘭 企圖使用「髒彈」攻擊。

俄羅斯展開年度「雷霆」戰略核武部隊演習，排練對於核武攻擊的反應，出動核子潛艦、戰略轟炸機及彈道飛彈，普亭總統26日遠距監看這場軍演。(路透)

陸海空出動 發射導彈

俄羅斯展開年度「雷霆」戰略核武部隊演習，排練對於核武攻擊的反應，出動戰略核潛艇「圖拉號」、「圖-95」戰略轟炸機及彈道飛彈，投入軍演。(美聯社)

俄羅斯國防部透露，戰略導彈部隊在西北部的普列謝茨克(Plesetsk)發射場試射可攜帶核武的RS-24亞爾斯洲際彈道導彈；北方艦隊兩架圖-95MS戰略轟炸機在空中發射巡航導彈，而「圖拉號」核潛艇則在巴倫支海潛射「輕舟」彈道導彈。

國防部說，這次行動演練了如何大規模反擊敵方的核攻擊，克里姆林宮則指所有戰略威懾演練任務完成，全部導彈都擊中預定目標。

俄羅斯展開年度「雷霆」戰略核武部隊演習，排練對於核武攻擊的反應，出動戰略核潛艇「圖拉號」、戰略轟炸機及彈道飛彈，投入軍演。(美聯社)

普亭在室內視察演習過程及聽取軍方匯報，俄羅斯國家電視台播放了普亭在控制室監督演習的畫面；國防部長蕭依古向普亭報告說，演習模擬了大規模核打擊，以報復對俄羅斯的核攻擊。

電視台也播出了普亭的講話，再次指責烏克蘭計畫使用「髒彈」作為挑釁，這是普亭本人首次有關「髒彈」的指控。

俄羅斯舉行這次核軍演之前已正式通知美國，俄軍三位一體核打擊力量將展開試射， 由於屬於年度例行演習，被稱為俄戰略核力量的「年終考核」。

逢北約軍演 雙方較勁

俄羅斯核軍演適值北約10月17日至30日舉行代號「堅定正午」(Steadfast Noon)核嚇阻軍事演習，外界認為明顯是雙方在較勁。

北約核軍演共有14國出動多達60架軍機參加，包括美軍具備核打擊能力的B-52「同溫層堡壘」遠程戰略轟炸機，在比利時、北海和英國上空演練動用美國部署在歐洲的核彈。

再提髒彈、核武受關注

由於俄烏戰事持續八個月卻完全無緩和跡象，加上俄方近日多次指控烏克蘭可能使用「髒彈」，盛傳俄軍使用核武等等，因此雙方同一時候核軍演尤其受到關注。

雖然北約強調演習是計畫內的年度演習，與烏克蘭危機無關，不過五角大廈官員表示，儘管事前收到通報，但對於俄羅斯核演習表示擔憂是必然的，不能孤立地看待；但有關官員指出，尚未發現莫斯科準備使用核武器的證據。

與此同時，俄烏兩軍在烏東赫爾松(Kherson)地區展開開戰八個月來最慘烈戰鬥；赫爾松市位於第聶伯河(Dnipro River)河口，雙方對峙將決定烏克蘭能否解開俄羅斯對南部的控制。

其中位於頓內次克郊外的阿夫迪夫卡(Avdiivka)及巴赫穆特(Bakhmut)附近的戰況最為激烈。

俄軍一再試圖奪取戰略據點巴赫穆特，因為它緊握通往烏克蘭控制的城市斯洛文斯克(Sloviansk)及克拉馬托爾斯克(Kramatorsk)的咽喉。儘管記者無法進入，但砲火聲在四周迴盪，遠方也可見升起的滾滾濃煙。