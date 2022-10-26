8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

圖為加州首府沙加緬度市的待售民宅。(美聯社)

舊金山跌4.3% 西雅圖跌3.9%

最新統計24日指出，全美平均房價 8月出現2011年以來最大單月跌幅，較7月下跌1.1%，專家指出，原因顯然是房貸利率 上漲，拉低購房需求；與上個月相比，20個調查中的城市8月房價都比7月下跌，美西城市跌幅最大，舊金山跌幅4.3%、西雅圖3.9%、聖地牙哥2.8%。

全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)指出，成屋中位數價格9月為38萬4800元，同比去年成長8.4%。

「史坦普-凱斯席勒全國房價指數 」(S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price Index)指出，8月都會區房價已連續兩個月下跌，且跌幅為2011年12月以來最；若按季節調整，指數也是自2012年以來首度連兩個月下跌。

成屋銷售9月為止 連跌8個月

因為房貸利率太高，民眾買房意願降低，成交量大減，8月全美房價降溫。圖為加州舊金山市售價百萬以上的民宅。(Getty Images)

華爾街日報(WSJ)報導，房市因房貸利率劇烈調升，今年快速冷卻；成屋銷售到9月止已連續八個月下跌。

按房價年成長速度來看，自今年3月創紀錄的成長逾20%以來，已經走疲；經濟學者指出，房價成長今年還要更軟；房價數據統計，通常要比簽約買賣慢上一、兩個月，因此8月數據反映的，是今年更早時候的購屋決定，當時房貸利率還不像現在這麼高。

房市研究機構Zonda首席學者沃爾夫(Ali Wolf)指出，待售屋數目增加如此之快，需求走軟如此之速，房市已回到買方市場；依他所見，房貸利率升到6%以上，房價無疑將向下調整。

房屋融資機構房地美(Freddie Mac)指出，30年固定息房貸利率到本月20日止的當周平均為6.94%，較去年同期上升3.09%。

凱斯席勒10城市指數到8月底的一年，同比前一年要增長12.1%，相形下到7月底的一年同比為增14.9%；若看20城指數，8月房價升13.1%，7月升16%，20城的房價升速都走軟。

7月是自2012年2月以來，美國房價逐月相比首度走跌的第一次，走勢延續到8月。

20個城市8月房價雖延續7月勢頭，成長趨緩，依然要高於一年前水準；邁阿密8月房價要比一年前漲28.6%，第二名是坦帕市的28%。

「史坦普道瓊指數」(S&P Dow Jones Indices)執董拉札拉(Craig J. Lazzara)指出，這些數據明顯指出，房價成長速度今年春季來到頂點，此後則一直下跌。