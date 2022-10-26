中國是否奪台引憂 英特爾示警：台晶片供應鏈岌岌可危

地緣政治風險和晶片短缺等問題，引發美國加強晶片製造的政治意願，長期將可能動搖台積電在晶圓代工的領導地位（圖）。台積電將在2024年量產營運的美國亞利桑那州5奈米廠。(記者胡經周／攝影)

美國媒體網站CNET報導，英特爾執行長基辛格24日在華爾街日報科技論壇表示，「台灣在技術供應鏈 扮演關鍵角色，但它岌岌可危。世界需要地域平衡、有韌性的供應鏈。」CNET指出，基辛格的評論反映出外界對中國是否會試圖奪回台灣的新憂慮。

台灣的科技產業在全球位居關鍵地位，其中光是台積電 的產值在全球市占率超過五成，穩居晶圓代工龍頭寶座，台積電也因此被形容是「護國神山」，然而，地緣政治風險和疫情期間晶片 短缺等問題，引發美國加強晶片製造的政治意願，長遠恐將動搖台積電在晶圓代工的領導地位。

地緣政治風險和晶片短缺等問題，引發美國加強晶片製造的政治意願，長期將可能動搖台積電在晶圓代工的領導地位。圖為台積電將在2024年量產營運的美國亞利桑那州5奈米廠。( 中央社）

各國補貼 支持當地產晶片

英國金融時報報導，由於晶片新製程遇到瓶頸，加上各國政府大舉補貼以強化在地生產有利對手，台積電恐怕難以持續保持技術上領先優勢。分析師指出，美國、日本等各國政府推出高額補貼來支持業者在當地生產，將有利英特爾和三星電子。

不過，台積電除了面臨地緣政治風險帶來的長期挑戰，近來總體經濟成長衰退導致需求減緩，全球晶片大廠的訂單減少，導致台積電部分製程產能鬆動，總裁魏哲家罕見拍影片要員工趁邊境解封、生活逐漸正常化，多休假與家人相處，市場解讀是台積電接單及產能利用率下滑，變相鼓勵員工休假。

今年稍早，中國因美國眾院議長裴洛西訪台而展開圍台軍演，加上俄羅斯入侵烏克蘭，促使外交政策專家重新評估地緣政治。如果晶片製造離開台灣，英特爾當然將從中受惠。它也承諾擴大晶圓代工業務。晶圓代工對英特爾來說是新業務，卻是台積電以及英特爾另一大競爭對手、南韓三星的核心業務。

基辛格說，他期望在2020年代結束之際，美國在全球晶片製造業市占率從目前的12%提升到30%，歐洲可望從不到10%增加到20%。相對的，亞洲市占率將從80%下降到50%。

他表示，這是個長期過程，如今南海周邊的晶片供應鏈花費30年才完成，拜登總統簽署晶片法只是扭轉趨勢的第一步，但基辛格說，他相信這個過程已經展開。

美對中國管制 無可避免

基辛格在科技論壇Tech Live上說，為保持技術領先地位，美國最近管制半導體晶片出口至中國，是無可避免的趨勢；這些限制是晶片供應鏈必要轉變的一部分，考量地緣政治事件無法避免，因此調整供應鏈至關重要。

基辛格曾高調遊說美國國會在7月通過「晶片和科學法案」，法案提供近530億美元補貼，資助廠商研發並在美國建造或擴建晶圓廠。基辛格去年上任以來，英特爾宣布在俄亥俄州、德國等地蓋新廠計畫，總投入資金超過千億美元。他說：「就像石油儲量定義過去50年地緣政治，未來50年，晶圓廠所在位置更加重要。」