北韓準備第7次核試 彭博：華府應接受北韓擁核國地位

各界預測北韓領導人金正恩正準備舉行第7次核試驗。（Getty Images）

朝鮮半島局勢持續升溫，各界預測北韓 第7次核試驗已箭在弦上，南韓總統尹錫悅25日亦稱平壤 完成準備，美國與此同時則出現部分意見認為應接受北韓擁核國地位，並承認半島無核化構想失敗。

彭博資訊24日在專欄文章中說，持續數十年的朝鮮半島無核化構想宣布失敗，北韓上月已表示絕不棄核，將繼續發展核武，美國及同盟國應接受這一現實，並在此前提下尋求生存方法。

文中並表示，拜登 總統一直積極廢除前任政府失敗的安保政策，下一個目標應是北韓無核化的政策。過去30年，美國對北韓的經濟制裁事實上未獲任何進展，北韓在此期間成功完成核試驗，並開發出可打擊關島甚至是美國本土的彈道飛彈。

文中還指出，自最後一屆考慮對北韓發動先發制人打擊的柯林頓政府下台後，對北韓動武便不在美國的選項中，選擇走上談判道路，北韓表面上則接受美國建議，實際上持續發展核武。

此外，北韓已從烏克蘭、伊拉克、利比亞等前例中吸取教訓，這些國家以棄核交換強權的安全保證，後來卻遭到美俄等外國勢力入侵，不是陷入戰亂就是政權被推翻。因此，不管美方開出任何條件要求北韓棄核，都無法讓金正恩安心，尤其是美國政府常在「鴿派」和「鷹派」立場之間反覆，政策難以持續。