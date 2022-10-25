我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

WhatsApp大當機 全球逾10萬人無法傳接訊息

北韓準備第7次核試 彭博：華府應接受北韓擁核國地位

編譯陳韋廷／即時報導
各界預測北韓領導人金正恩正準備舉行第7次核試驗。（Getty Images）
各界預測北韓領導人金正恩正準備舉行第7次核試驗。（Getty Images）

朝鮮半島局勢持續升溫，各界預測北韓第7次核試驗已箭在弦上，南韓總統尹錫悅25日亦稱平壤完成準備，美國與此同時則出現部分意見認為應接受北韓擁核國地位，並承認半島無核化構想失敗。

彭博資訊24日在專欄文章中說，持續數十年的朝鮮半島無核化構想宣布失敗，北韓上月已表示絕不棄核，將繼續發展核武，美國及同盟國應接受這一現實，並在此前提下尋求生存方法。

文中並表示，拜登總統一直積極廢除前任政府失敗的安保政策，下一個目標應是北韓無核化的政策。過去30年，美國對北韓的經濟制裁事實上未獲任何進展，北韓在此期間成功完成核試驗，並開發出可打擊關島甚至是美國本土的彈道飛彈。

文中還指出，自最後一屆考慮對北韓發動先發制人打擊的柯林頓政府下台後，對北韓動武便不在美國的選項中，選擇走上談判道路，北韓表面上則接受美國建議，實際上持續發展核武。

此外，北韓已從烏克蘭、伊拉克、利比亞等前例中吸取教訓，這些國家以棄核交換強權的安全保證，後來卻遭到美俄等外國勢力入侵，不是陷入戰亂就是政權被推翻。因此，不管美方開出任何條件要求北韓棄核，都無法讓金正恩安心，尤其是美國政府常在「鴿派」和「鷹派」立場之間反覆，政策難以持續。

北韓 拜登 平壤

上一則

北卡州搖擺選民縮水 國會參議員選戰幾近全國縮影

延伸閱讀

美媒：不理美國阻撓 墨西哥照買中國設備

美媒：不理美國阻撓 墨西哥照買中國設備
十分罕見 北韓官媒頭版刊社論報導 高度關注中共20大

十分罕見 北韓官媒頭版刊社論報導 高度關注中共20大
兩韓互控船隻越界 南韓鳴槍示警、北韓開砲驅離

兩韓互控船隻越界 南韓鳴槍示警、北韓開砲驅離
南北韓互控船隻越界 南韓鳴槍示警、北韓開砲驅離

南北韓互控船隻越界 南韓鳴槍示警、北韓開砲驅離

熱門新聞

中共政治局常委變動 製表╱聯合報大陸中心

中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

2022-10-18 02:30
前後任國務卿賴斯（左）與布林肯（右）17日在史丹福大學對談。（美聯社）

被問到美國為何要在意千里之外的戰爭 布林肯這樣回答

2022-10-19 09:06
消息人士透露，中國記憶體晶片大廠長江存儲，已要求數名擔任該公司核心技術職位的美籍員工離職。（本報系資料照片）

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

2022-10-24 00:59
美國稅法訂有自動調節機制，受通膨增加的影響，國稅局宣布2023年聯邦所得稅的標準扣除額提高7%，讓納稅人可以少繳一點稅。（美聯社）

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

2022-10-19 21:18
習近平（前）23日帶領新一屆中共政治局常委進入記者會會場。（美聯社）

習家軍大勝 7常委亮相 李強接總理呼聲高

2022-10-23 02:30
英國首相特拉斯。（Getty Images）

英相特拉斯宣布請辭 短命首相在任僅44天

2022-10-20 08:57

超人氣

更多 >
胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲
紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目

紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目
李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心

李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心
奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」

奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」