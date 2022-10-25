內政棘手…英相蘇納克喊團結 迎市場通膨挑戰

英國通膨超過10%，前首相特拉斯因經濟問題下台，新首相蘇納克首要任務也是救經濟，包括調整他財相任內實施的一些政策。（歐新社）

前財政大臣蘇納克被推舉為保守黨黨魁，將接替特拉斯 成為英國 今年的第三位首相，他在前任首相災難性的自由經濟試驗，以及士氣低落且民調落後於在野黨的黨內分裂之際上任，將面臨避免英國經濟衰退的巨大挑戰。

42歲的蘇納克是英國200年來最年輕的首相，他發表的首個上任聲明強調：「英國是個偉大的國家，但無疑正面臨深刻的經濟挑戰。我們需要穩定和團結，我將把維護黨內和國家的團結作為最優先要務。」

蘇納克今年夏天在與特拉斯競爭接替強生首相之職時，就對通貨膨脹提出警告，認為必須遏制，但特拉斯的減稅政策導致通膨加劇，千百萬英國人因為借貸成本升高和能源與食品價格高漲而掙扎。

蘇納克作為財政大臣曾帶領英國度過疫情關頭，為被裁員工和關閉的企業提供財務支持而贏得讚譽；如今在政府財政疲軟、經濟前景惡化、新一輪罷工浪潮興起以及英國脫歐和俄烏戰爭帶來更廣泛的經濟困難之際出任首相，蘇納克將在安撫市場和遏制通膨上面臨更嚴峻的挑戰。

蘇納克的高盛 公司投資銀行家背景，和他的妻子作為印度億萬富翁之女的財富，使他與生活艱難的普通英國人格格不入。他辭去強生政府財政大臣的職務成為迫使強生下台的最後稻草之一，也導致強生的支持者對蘇納克強烈不滿。

學者：保守黨仍沒走出困境

在接替特拉斯的競爭中，辭職三個月的強生試圖東山再起，但他戲劇性地宣布退選鞏固了蘇納克的地位，在保守派議會的閉門會上接受被推舉為黨魁的歡呼。前內閣部長格雷靈(Chris Grayling)說：「蘇納克呼籲保守黨團結以修補國家面臨的經濟問題，在黨內得到共鳴。」特拉斯政府的副首相特蕊賽·科菲(Therese Coffey)說，全黨都應支持蘇納克，「我們要團結在他的周圍」。

但倫敦瑪麗皇后(Queen Mary)大學教授貝爾(Tim Bale)認為，選擇了蘇納克的保守黨仍沒有走出困境，因為選民對蘇納克的肯定只比特拉斯稍多，但他們肯定不喜歡保守黨。