蘇納克成為首位「非白人」英國首相 亞裔社群好驕傲

印度裔的英國前財政大臣蘇納克（中）擁抱其印度裔和印度教背景，24日確定將成為英國下一任首相後，亞裔族群和印度民眾均驕傲慶祝這項文化里程碑。（美聯社）

印度 裔的英國 前財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)擁抱其印度裔和印度教背景，24日確定將成為英國下一任首相後，亞裔 族群和印度民眾均驕傲慶祝這項文化里程碑，部分英國印度裔認為這將成為轉捩點，可望提高當地印度裔參與政治。

蘇納克即將成為英國首位非白人首相，在英國面臨經濟與政治動盪之際，這項成就讓許多人、尤其是亞裔社群高呼是文化里程碑；前英國殖民地印度街頭的民眾也為此大肆慶祝。

印度社群媒體和電視頻道蜂擁恭賀42歲的蘇納克，許多印度民眾驕傲表示：「他是我們的一員。」當地一名商人說：「這是印度驕傲的時刻，英國統治我們多年，如今出了一位有印度背景的首相。」

英國1947年結束印度統治，蘇納克的祖父母在印度分裂為兩個國家前出生，他們1930年代搬到東非，1960年代在英國落腳；蘇納克與印度的關聯不僅止於其族裔淵源，他的妻子阿克莎塔‧墨提(Akshata Murthy)是印度富豪、軟體巨擘印孚瑟斯(Infosys)創辦人之女。

「崩垮英國找來印度大老闆」

印度電視台狂報蘇納克從英相之爭勝出，新德里電視台(NDTV)螢幕下方跑馬燈打上「印度之子從帝國崛起」，今日印度(India Today)新聞台則直批英國政經動盪，「崩垮的英國找來印度大老闆。」

印度人去年才喜迎印度裔的賀錦麗(Kamala Harris)出任美國副總統。

有些人表示，蘇納克出任英相對印度別具意義，因為印度最近才慶祝脫離英國殖民獨立75周年，其他人則高呼蘇納克是「印度教驕傲」，並稱他並未避談其信仰與印度文化。

網友在推特分享蘇納克2020年當議員宣誓時，手持印度教重要經典薄伽梵歌(Bhagvad Gita)；另有影片顯示他8月首度競選首相時，曾向印度聖牛祈禱。

蘇納克公開其印度裔根源，也坦言他熱愛吃蟋蟀，並談論因宗教因素禁食牛肉。

英國49歲印度裔保守黨員帕特爾(Jignesh Patel)表示，這是驕傲時刻與轉捩點，他認為印度裔參政的時代來臨，「我們有問題時不該只是抱怨，也該參與解決。」

歐洲一名資深外交官員對於英國樂見擁有首位亞裔首相感到驚訝，他說這在英國不會產生問題，「想想法國和德國出現相同情況會怎麼樣，情勢將複雜許多，我覺得英國這點很了不起。」