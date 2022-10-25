42歲英國新首相蘇納克 身家比王室還富有

42歲的英國前財相蘇納克即將成為英國首位印度裔首相，也是1812年來最年輕的英相。（Getty Images）

42歲的英國 前財相蘇納克即將成為英國首位印度 裔首相，也是1812年來最年輕的英相；移民二代的蘇納克在英國出生，就讀菁英名校、赴美留學且在加州置產；蘇納克39歲從政後迅速崛起，迎娶印度富豪之女，蘇納克夫妻身家比皇室還傲人。

紐約時報報導，蘇納克在上次的保守黨黨魁選舉中，敗給甫辭職的首相特拉斯 ；蘇納克在首場電視辯論時，便批評特拉斯的經濟計畫為「童話」，並持續抨擊其稅改政策與開支計畫；如今，特拉斯因為稅改失敗黯然下台，蘇納克成為保守黨黨魁。紐時指出，蘇納克充分夠格說：「我早就告訴過你了。」

過去六周，蘇納克低調看著稅改政策混亂上演，投資者卻步、英鎊大跌、政府借貸成本增、房貸市場混亂，央行被迫介入；果不其然，特斯拉就任45天後因經濟議題辭職。

對經濟悲觀、示警通膨並恪守財政保守主義，讓蘇納克在上次黨魁選舉中失利，但兩個月後，他以一貫理念和見解鋪平邁向英國最高官職的道路。

蘇納克獲得保守黨內193名議員支持，取得角逐黨魁資格；他是唯一跨過100名黨籍議員支持門檻的參選人，加上另一候選人摩丹特(Penny Mordaunt)最後一刻退選，保守黨宣布蘇納克自動成為黨魁。

示警通膨 誓言修正經濟

蘇納克說，「英國是偉大的國家，但我們面臨經濟危機」，誓言「修正經濟」。

蘇納克的印度裔家人1960年代移民英國，他在英國南安普敦出生，就讀最負盛名的溫徹斯特公學並在牛津大學畢業後，赴美在史丹福大學深造，結識妻子阿克莎塔‧墨提，她是印度億萬富豪、資訊科技公司「印孚瑟斯」創辦人墨提之女。

蘇納克曾任職於高盛投資銀行，2020年初、39歲時踏入政壇後飛速崛起，他擔任財相期間遭遇新冠肺炎疫情，他制定大規模金融救援方案，保障數百萬工作崗位，支付人民薪水並制定企業貸款計畫，為他贏得讚譽。

夫妻身家 約7.3億元英鎊

蘇納克貴氣逼人，照片顯示他穿設計師品牌服飾，使用數百元的智慧咖啡杯，還有一輛「派樂騰」(Peloton)飛輪，高貴形象與受40年來最高通膨重創的人們迥異。

蘇納克夫婦房產遍布英國倫敦、約克郡、加州聖塔蒙尼卡等地，名列「星期日泰晤士報」年度富豪榜前茅，該排行榜估算，蘇納克夫妻的身家約7億3000萬英鎊(8億3000萬美元)，排名英國前250位鉅富中第222名。

該富豪榜在女王伊麗莎白二世駕崩前公布，女王當時身家約3億7000萬英鎊(約合4億2000萬美元)；蘇納克正式就任首相後，將出現唐寧街十號首相府主人首次比白金漢宮君主還富裕的情況。

來源：Times Of India