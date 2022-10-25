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英相蘇納克愛妻是印度「蓋茲」之女 史丹福MBA相識相戀

編譯徐薏茹／綜合24日電
英國新任首相蘇納克與妻子阿克莎塔．墨提（右）兩人財富超越王室，墨提的父親更有「印度比爾蓋茲」之稱。（歐新社）
英國新任首相蘇納克與妻子阿克莎塔．墨提（右）兩人財富超越王室，墨提的父親更有「印度比爾蓋茲」之稱。（歐新社）

英國前財相蘇納克(Rishi Sunak)接替特拉斯(Liz Truss)位置，成為英國史上第一位印度裔首相，並在印度引起廣泛關注，除了他的身分背景，還因為其妻子阿克莎塔‧墨提(Akshata Murthy)的父親正是IT業巨頭印孚瑟斯(Infosys)共同創辦人、有「印度比爾蓋茲」之稱的納拉雅納‧墨提(Narayana Murthy)；隨著蘇納克上任，大眾對這名家世顯赫的首相夫人也更感興趣，而雖然阿克莎塔的家庭坐擁巨大財富，但背後的故事其實相當勵志，靠自己努力闖出一片天。

根據2013年公開的一封信件內容，其父納拉雅納道出1980年4月阿克莎塔出生時的經歷，當時家裡還買不起電話，他透過同事才得知自己女兒出生的消息。

父親將幾個月大的阿克莎塔送去與祖父母同住，自己則和阿克莎塔的母親到孟買發展事業，一年後，納拉雅納與夥伴共同創立如今赫赫有名的印孚瑟斯。

阿克莎塔的父母教導兩個孩子，重視教育及努力工作，他們的家裡沒有電視，讓孩子把時間花在讀書、討論、交朋友等事情上。

長大後阿克莎塔到加州克萊蒙特·麥肯納學院(Claremont McKenna College)修習經濟和法語，接著拿到一所時尚設計學院的學位，先後曾到德勤(Deloitte)與聯合利華(Unilever)工作，並到史丹福大學攻讀工商管理碩士(MBA)學位，也在那裡結識蘇納克，兩人於2009年結婚，婚後育有兩女。

阿克莎塔的主要商業利益之一是夫婦倆2013年成立的公司Catamaran Ventures。根據公司註冊處資訊，阿克莎塔擔任健身連鎖品牌Digme Fitness的董事。LinkedIn的個人資料顯示她也是高檔男裝品牌New & Lingwood的董事。

此外，阿克莎塔持有印孚瑟斯0.9%的股份，預估價值達7億英鎊。

不過身為價值數十億元財產的繼承人，阿克莎塔今年稍早被爆出在英國申報的是非居籍(non-domiciled)身分，不必為英國海外收益繳納任何稅金，之後她已同意為在全球的收益繳稅。

來源：Today Viral News

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