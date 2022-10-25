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英相蘇納克拚經濟 先收拾特拉斯「爛攤子」

編譯洪毅／綜合24日電
蘇納克（左）今年9月角逐首相敗給特拉斯（右），戲劇性地獲得第二次機會，成功入主唐寧街十號。（美聯社）
蘇納克（左）今年9月角逐首相敗給特拉斯（右），戲劇性地獲得第二次機會，成功入主唐寧街十號。（美聯社）

前財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)當選保守黨黨魁，將在25日成為下任英國首相；不久之後，他將領導一個經濟動盪、民怨蠢動、政壇喧囂難止的前日不落國，如何穩定經濟、安撫民心、團結執政的保守黨，是蘇納克的一大挑戰。

今年7月，強生辭去英國首相之後，蘇納克與特拉斯為角逐保守黨魁而競爭激烈，當時特拉斯主張減稅、刺激經濟優先的政策，壓倒了主張應優先抑制通膨的蘇納克，於今年9月脫穎而出，接任首相。

但是特拉斯執政之後，減稅政策反而讓英國的經濟、市場、民心動盪愈發劇烈，英鎊價值因此驟貶，政府舉債成本上升，苦於能源、食品等價格大漲及貸款利率上揚的民眾處境如雪上加霜。

雖然特拉斯撤換財政大臣夸騰(Kwasi Kwarteng)，試圖力挽狂瀾，但是她在保守黨內的地位徹底遭到侵蝕，終於在就任45天後辭職，成為英國300年前建立現代內閣首長制度以來最短命的首相，將經濟爛攤子交給接任者承擔。

甫當選保守黨魁的蘇納克，就在首場公開演講中說：「英國是偉大的國家，但無疑地正面臨深沉的經濟挑戰」，「我們需要穩定，需要團結，將保守黨與英國團結在一起，是我的最優先要務」。

身為1812年詹金遜(Robert Jenkinson)以來最年輕的英國首相，也是第一位少數族裔出身的首相，蘇納克要面對的不只是處在風雨飄搖中的經濟，還有黨內支持強生的派系蠢蠢欲動的壓力；蘇納克7月辭去財政大臣，是迫使強生辭職的主因之一。

蘇納克出身金融界，2020年2月升任財政大臣後，陸續遭逢新冠疫情，俄羅斯入侵烏克蘭等衝擊民生經濟的事件；他在疫情期間民眾成批失業，商家大規模歇業的時候，支持英國度過難關而受到外界讚譽。

但也因為銀行家的背景，其妻為印度富豪之女，家境富裕，都讓外界懷疑，蘇納克執政之後，是否會有與民眾脫節的疑慮。

英國 特拉斯 疫情

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