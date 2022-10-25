疫情衝擊 全美4年級和8年級學生成績大退步 數學跌幅創紀錄

教育部公布全國四年級及八年級公校學生數學測驗「全國成績單」，出現「歷史性大倒退」，明顯是受到疫情影響。（美聯社）

美國「國家教育進步評估」(National Assessment of Educational Progress，NAEP)24日公布對全國四年級和八年級學生的測驗結果，由於受疫情 嚴重衝擊，大多數州幾乎所有學生的數學和閱讀成績都出現大幅度退步，尤其是數學成績的跌幅顯著，為NAEP自1990年代初開始測試以來最大。

種族教育資源不均更明顯

測驗結果顯示，疫情對學生成績的衝擊沒有任何一州或區域得以倖免，過去數十年的進步成果功虧一簣，種族之間教育資源不均等問題更趨明顯。

NAEP是全國考試權威機構，其測試結果號稱「全國成績單」。在疫情爆發後的第一次測試中，幾乎所有州八年級學生的數學成績都呈現下降，數學熟練的學生僅占26%，低於2019年的34%，平均每十人就有將近四人無法理解最基本的數學概念。

四年級學生的數學成績比八年級稍好，顯示41個州的測試成績下降，數學熟練的學生占36%，低於2019年的41%。

受疫情影響，根據教育部今年最新的測驗，全美學童數學能力倒退到1992年，令人憂心。（美聯社）

非裔西語裔成績下滑最慘

非裔和西語裔四年級學生的成績下滑速度遠大於白人和亞裔，他們更可能在人口多和易於受疫情影響的貧窮學校就讀。

逾半數州的學生閱讀成績下降，延續了疫情前已經存在的走低趨勢，沒有一個州的閱讀成績有明顯進步，閱讀熟練的學生僅約三分之一。多數後進生受疫情影響後更加落後，他們的測試成績跌幅更大，更難達到熟練的程度。

教長憂慮美國世界地位

教育部 長卡多納(Miguel Cardona)說：「今天公布的全國成績單令人震驚且不可接受，國家教育正面臨關鍵時刻，我們如何應對將不僅決定復甦，還將決定國家在世界的地位。」

教育部旗下負責主辦學習測驗的聯邦機構「全國教育統計中心」(National Center for Education Statistics)主委卡爾(Peggy Carr)接受訪問時指出：「這對我們來說是一記警訊。」

卡爾指出，「國家教育進展評測」如果出現一分到兩分之間的成績下降，就代表著學生的學習成果受到嚴重打擊，「數學項目裡，我們看到退步整整八分，創下這項評量測驗退出以來的歷史紀錄」。

NAEP測試由聯邦管理，比許多州的考試更嚴，今年1至3日對全國1萬多所學校近45萬名四年級和八年級的學生進行抽樣測試，範圍包括全國各州和20多個主要學區 ，結果使人對國家未來的走向深感擔憂。

學童測驗成績退步其實並不讓人意外，疫情打算美國民眾日常生活，數以百萬計學生長達數月在家遠距上課。然而，24日公布的統計結果清楚呈現學生退步有多嚴重，更凸顯了各地學校如何協助學生迎頭趕上的艱難挑戰。

NAEP的測試成績可能被貼上政治化標籤，尤其是在期中選舉前，重新引發關於學校應關閉的辯論以及許多家長與教師的關注，測試結果顯著證明封校對學生的傷害。

由於學區不同以及病毒傳播不同，即使同一個州各地也採取不同的封校政策，另外貧困問題以及各州的具體教育政策，都會對學生的測試成績有所影響。