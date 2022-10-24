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習近平領導班子就位 李強可望破格任國務院總理

記者林則宏、陳政錄／北京報導
習近平率領新領導班子 資料來源／中新社 製表／大陸中心 圖片／Getty Images
習近平率領新領導班子 資料來源／中新社 製表／大陸中心 圖片／Getty Images

開啟第三任期的中共總書記習近平，22日中午率領新一屆中共政治局常委亮相，其餘六名常委依序為李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥與李希，均為習近平親信。排序可初判未來中共高層布局，現任上海市委書記李強可望明年3月破格升任下一屆國務院總理。

名單不見習接班人 預估習再掌舵10年

新出爐的政治局常委與政治局委員名單並無習近平的接班人，如無意外，預計習近平至少再掌舵中國另一個十年。習近平22日在與中國及國際記者會面時宣示，新一屆中共中央領導成員將努力創造更加燦爛的明天。

李強破格排名第二 有望接替李克強任總理

中共新政治局常委與媒體的見面會打破前幾屆慣例，改在北京人民大會堂三樓的金色大廳舉行。當22日中午12時許金色大廳右側大門打開，中共政治局七常委依序入場後，走在前頭的習近平揮手致意，後方的李強第一個帶頭鼓掌，除丁薛祥外，趙樂際、王滬寧、蔡奇、李希都加入拍手行列。

等待記者拍照時，習近平左右轉頭，接著將手放在身前看向司儀，他準備上台發言時，其他六常委再次鼓掌。習近平發言時，趙樂際、蔡奇看起來比較嚴肅，李強、丁薛祥相對放鬆。

李強緊隨習近平之後出場，排名第二，讓現場不少人大感意外。若李強如預期於明年3月接替李克強成為國務院總理，將是中共官場數十年來僅見的破格晉升。

至少從1980年代末期以來，包括李鵬、朱鎔基、溫家寶與李克強等歷任總理，在出任總理前都先擔任過副總理。李強沒有這一經歷，是外界對他能否承擔重任的主要疑慮。

胡春華降級未「入局」

22日公布的中共中央人事另一出乎外界預期的是，由前總書記胡錦濤隔代指定的接班人胡春華，不僅未能「入常」，甚至未能「入局」，從19屆政治局委員降為20屆中央委員，這種降級的人事安排相當罕見。胡春華現任國務院副總理一職，預料也將不保。

24政委打破慣例 全是男性

新一屆中共政治局委員為24人，比上一屆的25人少一人，而24名新任政治局委員全都是男性，打破近20年來至少一名女性委員的慣例。20大前呼聲頗高的貴州省委書記諶貽琴、人大常委會副委員長沈躍躍都未能「入局」。

習近平22日率領新一屆政治局常委與媒體見面時宣告，「現在，我們正意氣風發邁上全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮鬥目標進軍，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」。

習近平並稱，「中國發展離不開世界，世界發展也需要中國」。他強調，中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，長期向好的基本面不會改變。中國開放的大門只會越來越大。

習近平 中共 國務院

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