強生突棄選 蘇納克將成為首位印度裔英相

有望成為下任英相的前財政大臣蘇納克，23日離開他倫敦的競選總部。(Getty Images)

英國 前首相強生(Boris Johnson)23日宣布放棄保守黨黨魁選舉，這讓前財相蘇納克(Rishi Sunak)幾乎篤定成為下任首相；英國政治動盪、經濟挑戰嚴峻，蘇納克最快可能24日當選，成為英國今年第三位首相和英國首位印度 裔首相。

強生7月深陷官箴醜聞遭逼宮下台，他在首相麗姿‧特拉斯(Liz Truss)本月20日因稅改、經濟政策導致金融市場動盪而辭職後，縮短度假趕回國，但未正式宣布角逐黨魁，而是分別與有意角逐首相的蘇納克，以及下議院領袖佩妮‧摩丹特(Penny Mordaunt)會談多時。

英國前首相強生23日宣布放棄角逐黨魁，等於退出爭取英相一職。圖為強生22日在倫敦機場附近。(路透)

大老反對強生回鍋

強生自稱獲得102位同僚支持，超過保守黨24日投票 所需的100人門檻，但僅約60人公開表態；一些保守黨大老認為，強生若回鍋恐生混亂，被迫提前大選。

強生的支持率遠落後蘇納克，強生決定「這樣做(回任首相)不對，除非國會裡有團結的黨，否則無法有效治國」。

強生暗示未來回歸

強生回鍋的企圖心強，無奈大勢已去，但他仍暗示未來可能回歸，說道：「我認為我還有能力可以貢獻，但現在時機不對」。

強生棄選後，蘇納克成為絕對領先者且已篤定當選。蘇納克獲得近150位議員表態支持，摩丹特僅獲得27人支持。若僅一位候選人獲得100位議員支持即可當選，無須黨員線上投票。

特拉斯20日辭職後，保守黨24日會完成新任黨揆提名程序，預計28日宣布新首相。

蘇納克23日發布聲明說，「我當過財相，協助導正艱難時期的經濟；如今面臨的挑戰更大，但若我們能做出對的選擇，結果將會很驚人。」

蘇納克曾是英國首位印度裔財相，如今若在黨魁選舉中勝出，他將成為英國首位印度裔首相。

做俄國生意 蘇納克岳家惹爭議

蘇納克的家人1960年代移民英國，他從牛津大學畢業後，前往史丹福大學深造並結識妻子阿克莎塔‧墨提(Akshata Murthy)，阿克莎塔是印度億萬富豪、科技和諮詢公司「印孚瑟斯」(Infosys)創辦人墨提(N. R. Narayana Murthy)之女。

墨提持有印孚瑟斯價值上億元的股份，今年曾獲約1200萬英鎊分紅，加上印孚瑟斯持續在入侵烏克蘭的俄羅斯營運；因此蘇納克上次角逐首相時，遭在野的工黨要求解釋。