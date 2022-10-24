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李強挺過上海封城 空降中國國務院總理

編譯潘勛／綜合23日電
中共中央總書記習近平和中共中央政治局常委李強(見圖第二)、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希在北京人民大會堂與媒體見面。(新華社)
中共中央總書記習近平和中共中央政治局常委李強(見圖第二)、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希在北京人民大會堂與媒體見面。(新華社)

上海市委書記李強歷練地方官員到長三角省級「地方大員」，自習近平登上大位後，李強仕途更順遂，列入習家軍要角；但今年3月在上海防疫伊始與中央政策不同調致疫情大爆發，由中央接管防疫且由國務院副總理孫春蘭督軍，民怨找李強出氣，李強一度被目為仕途堪虞，但20大落幕，李強空降總理，地位一人之下、億人之上，讓專家直呼習近平「天心難測」。

習近平2002年至2007年擔任浙江省委書記，李強是省委秘書長；中共18大，習近平登上大位後，李強再度晉升，歷任浙江、江蘇、上海三大省級單位一、二把手官員，資歷難得。

但今年上海防疫，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏等專家主張「與病毒共存」，李強聽從建議，想靈活管控，不採「一刀切」的動態清零做法，也不推行全民檢測，結果上海付出單日上萬人染疫的代價。

解封之後，李強幾乎成為市民出氣包，一時之間李強仕途前方滿布荊棘，似乎退出總理角逐名單。

但習近平主政之下，李強的上海防疫「功過」並不重要，沒在北京國務院歷練領導職也無妨，依然被拔擢為總理。

美利堅大學教授張楊表示，李強缺乏北京經驗，意味他得大力一直仰賴習近平支持，與習的其他親信共事，維繫國務院運轉。

習近平 防疫 國務院

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蔡奇、丁薛祥、李希入常 全為習近平親信

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