意外的名單… 習近平：進不進「兩委」 政治標準放第一

中共中央總書記習近平和中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希在北京人民大會堂與媒體見面。 (中新社)

中共 新一屆高層人事安排跌破眾人眼鏡，原因是打破十年任期限制的中共總書記習近平 ，不再依循過去慣例。他強調，進不進「兩委」(中央委員會和中央紀律檢查委員會)，「不能對號入座、想當然、依慣例」，「選人用人，第一位的是政治標準」。

新一屆中共中央領導層究竟如何產生，新華社22日晚間發表長文說明，指20屆「兩委」人事準備工作，是由習近平「親自謀劃部署、親自指導把關」。早在2020年底，習近平和中共中央就統籌謀劃20屆「兩委」人事準備工作。

2021年3月，習近平主持召開政治局常委會會議、政治局會議專門研究，決定成立20大 幹部考察領導小組，由習親任組長。

當年透過黨內投票脫穎而出的習近平，如今遴選幹部卻屏棄這種做法。他強調，「不搞『海推』、『海選』，絕不能簡單以票取人」。

習近平用人標準是：把政治標準放在首位，嚴把「政治關」、「廉潔關」。他強調，「首先政治上要達標」。新華社指出，考察重點是：是否在思想上、政治上、行動上同以「習核心」保持高度一致；是否堅決執行中共中央決策。

新華社指出，20大考察人選的廉潔時採取一些新措施，包括：將地方推薦參考名單提前送中央紀委國家監委初步研判；查核個人有關事項時，適當擴大房產查核地域範圍；注意了解領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業行為等情況。

報導稱，經嚴格的程序步驟，綜合考慮工作需要、人選條件、結構要求等，20大幹部考察領導小組研究提出了20屆「兩委」人選遴選對象。

今年9月7日，中共政治局常委會提出20屆「兩委」人選建議提名方案。9月29日，政治局會議審議通過20屆「兩委」候選人預備人選建議名單，提交20大選舉。