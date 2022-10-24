3關鍵… 習全面掌權 班底確立 保紅色江山

習近平再度當選中共中央總書記一職，開啟他的第三任期。(路透)

中共 20屆一中全會，終於決定出中共最高領導層，即中共中央政治局、中共中央政治局常委的組成人員。這次中共最高領導層的組成，除了外間認定的「清一色」即無調和色之外，可以用三個詞來提煉其特點，即兩個確立、長期執政、鬥爭班子。

先看「兩個確立」，這是今次中共20大 前最熱門的政治詞語，其內容是「確立習近平 黨中央的核心、全黨的核心地位；確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。兩個確立由去年中共19屆六中全會提出，到今次寫入中共黨章，是中共人事工程綱舉目張那個綱。

人選第一注重忠誠

「兩個確立」本身是為護航習近平連任而來，那麼今次人事工程中的核心工程目標實現。然後整個最高領導層團隊的組成，也由這一最高指導原則而來，用中共中央前組織部長陳希的話來說，忠誠是挑選幹部的第一要求。做到「兩個確立」，繼而能主動「兩個維護」者，方能進局。這些話早就說了，是我們未能參透，所以掉了眼鏡。

人事邁向長期執政

其二，今次20大政治路線、到組織路線，都滲透著「江山」二字。「江山」的本意是政權，習近平上任時就說要「力保紅色江山萬年牢」，過去十年是這樣，未來可見的年頭也是這樣。以這條紅線來縷出的，就是今次外間猜不透，說不明的組織人事路線，以及糾纒不休的接班人話題。

這次人事結果，突顯出的正是「長期執政」四字，中國共產黨要長期執政，習近平也要長期執政。今次是習近平首次用他的政治理想，去塑造中國的政治道路，也同時塑造他的執政團派，長期執政不僅是理念，也是實際的團隊組成原則，所沒有什麼接班人的安排，就不奇怪了。

鬥爭班子 戰時內閣

其三，「鬥爭班子」。有時事評論員認為，目前這個團隊的組成，應是「戰時內閣」，其理據主要是相信兩岸必有一戰，中美必有一戰。為了戰，首先要有個「戰時內閣」，必須把所謂「主和派」率先剔出。用這個角度，可以解釋因何突然沒有了人事組成的所謂大妥協方案。

「戰時內閣」描繪的歷史上曾經有過的故事，中共政體與所有國家都不同，習近平的政治理念也與毛鄧江胡有極大的分野。

超美、統一 2關鍵詞

今次中共20大上，習近平提出「全面建成社會主義現代化強國」，這個概念說來話長，最簡單的辦法，就是將其拆成「社會主義」和「強國」兩個方面，就中國國內層面而言，不見得是走回原教旨的社會主義，而是中共20大規範的社會主義；從國際層面來說，就不僅是要做強國，還要「構建人類命運共同體，創造人類文明新形態」，這個目標大得很，要實現這個目標，又有兩個關鍵詞，叫做「超美」、「統一」。

要實現這個目標，有很多事要做，開門第一件事，就是得有一個「鬥爭班子」。現在這個班子，很大程度是因之而來。