路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感

習近平若放鬆管制，應能緩解民怨，但他是否有這個意願，目前仍不確定。（美聯社）

中共20大已落幕，中國領導人習近平 確定取得第三任總書記的任期，也幾乎篤定將獲得第三任國家主席任期，他獲得的，將是規模16兆美元的脆弱經濟，遭遇仰賴美國科技及人口危機等問題，而他嚴格管理的政策也已造成市井小民的經濟苦痛，並引發民怨。

路透熱點透視專欄作家Pete Sweeney指出，習近平手握大權，能夠緩解人民的痛苦，但現在不確定他是否有這個意願。

習近平23日成為中國共產黨的總書記，心腹班底也進入七人的中央政治局常務委員名單，因此第三任國家主席幾乎已是他的囊中物。國家主席任期限制早在2018年即已廢除，習近平的下一個任期將在2023年3月正式展開，應該能給他更多實現「共同富裕」、「中國夢」的空間。

然而，要達成這些目標，可能比想像更困難。在習近平過去十年來的統治下，中國終結了極端貧困，提高國民所得毛額近一倍，去年的人均所得達到11,890美元，只略低於世界銀行高所得國家的約1.3萬美元門檻。但中國的中產階級似乎冷淡以對，出現「躺平」潮流，類似美國1990年代的社會現象。聯合國2022年世界幸福指數報告顯示，中國僅排在第72名，在東亞敬陪末座。

中國嚴格的新冠清零防疫 策略也沒有幫助，從上海到成都等各大城市成為巨大的牢籠。這項政策已重創中國經濟：每五名年輕勞工，就有一人失業，比率攀抵歷史新高。習近平也嚴厲打壓科技業者，而他壓低不動產債務水準的行動也已拖累房價，但中國家庭最主要的資產就是房屋。

Pete Sweeney指出，若習近平在這些領域的行動能更有彈性，尤其是嚴厲的封鎖措施，有望迅速帶來成效。北京 當局只要再多動用一些政治力量，就能實現其他容易達成的目標，例如加強社會安全網、藉由調整龐雜的稅務系統重新分配財富，以及改變技職學校和大專院校的辦學方針，以更符合企業需求。

習近平也能放寬戶口制度的管控，這類舉措已使農民工無法取得醫療服務和教育。此外，中國政府持有價值2,180億美元的中國工商銀行等公司的大量股權，截至2021年底，國有企業擁有人民幣260兆元（36兆美元）的資產，北京當局能透過注資資金不足的退休金計畫等方式，把把這些財富轉移到民間。

Pete Sweeney認為，然而，直到目前為止，習近平似乎更聚焦於確保忠誠、打壓異議、及抵禦西方國家的影響力，而非財富重分配。他的防疫補貼措施和醫療照護支出，跟鄰國相比仍嫌吝嗇。中國希望降低對外國軟體和半導體的依賴，導致相關工作重複進行。

Pete Sweeney指出，凡此種種都意味中國人民可能先拿到智慧無人機，而非豐厚的失業補助，到頭來，這不會使中國人民更有錢或更幸福，也不會讓習近平更有安全感。