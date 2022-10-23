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20大／市場派覆沒 WSJ點名李強接總理

記者林則宏
現任上海市委書記李強。（美聯社）
現任上海市委書記李強。（美聯社）

在經濟思維被視為是市場派與改革派的中國國務院總理李克強與全國政協主席汪洋，未能當選中共新一屆中央委員，將離開中央政治局常委位子。當前中國經濟面臨諸多挑戰，誰將成為下一任總理，華爾街日報日前點名現任上海市委書記李強，並稱李強若獲晉升，將是出人意料的政治上的東山再起。

這是因為今年上半年上海爆發嚴重的本土新冠疫情，在這座被視為中國經濟重鎮的國際大都會，疫情一度近乎失控，當時混亂的防疫作為引爆民眾怒火，也讓外界質疑李強應對重大危機的能力。早前有不少預測，李強將已失去進入中共中央政治局常委會的機會。

李強若能躋身為中共新一屆中央政治局常委，反映出習近平在中共黨內人事的絕對主導權。李強是習近平在浙江的舊屬，從而與習近平有更多近距離接觸的機會。讓李強在官場發跡的溫州，在中國以民營企業發達著名。李強又先後擔任過浙江省長、江蘇省委書記、上海市委書記，這三個省市更是中國經濟重鎮，因此李強對經濟事務不陌生。

華爾街日報更指出，許多商界人士認為，在中共領導人中，李強相對偏自由派，他更喜歡討論商業交易，而不是政治。

然而，在目前一切倚靠習近平「親自指揮、親自部署」的年代，李強即便出任總理，在重大經濟議題能有多少主導性不無疑問。新加坡國立大學東亞研究所高級研究員陳剛預測，中國改革開放將繼續，但步伐會放緩；「動態清零」防疫政策將繼續，而李強可能只能依靠刺激性政策來提振經濟。

中共 習近平 華爾街

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