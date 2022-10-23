我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共「最年輕」高幹胡春華 未進入中央政治局常委 團派全滅

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 新常委丁薛祥手下的中辦副主任

官員「能上能下」 中共高層大換血 20大前已有跡象

記者羅印冲
中共20大閉幕典禮上，習近平(右起)、總理李克強和政協主席汪洋起立鼓掌，但李、汪二人皆未能留任。(Getty Images)
中共20大閉幕典禮上，習近平(右起)、總理李克強和政協主席汪洋起立鼓掌，但李、汪二人皆未能留任。(Getty Images)

中共20大閉幕，各界聚焦兩大看點。「看熱鬧」的多在議論前總書記胡錦濤疑似「被架離」大會現場，而「看門道」的則更多關注新一屆中共中委名單。這份組成「中共中央」新班子的名單顯示，總書記習近平在人事權上大獲全勝，還打破諸多慣例，但早在一個月前，中共中央辦公廳就發了文件，預告官員「能上能下」不再是阻礙，習家軍占據最高領導層已有跡象可循。

根據20屆中央委員名單，政治局常委「留三換四」，被換掉的四人中，栗戰書和韓正已超過68歲，而李克強和汪洋都是67歲，仍無法留任常委。69歲的國務委員兼外長王毅連任中委，可能接替楊潔篪出任中央外事辦主任。

中共20大召開前約一個月，中共中央辦公廳於9月19日發布「推進領導幹部能上能下規定」，強調要建設「忠誠乾淨擔當」的高素質執政骨幹隊伍；規定的第五條「不適宜擔任現職」所列出的各項情況中，第一點就是「政治能力不過硬，缺乏應有的政治判斷力和領悟力」，說白一點，還是把對習近平的忠誠度擺在第一位。

從20屆中委名單推測，兩名可能連任的常委，王滬寧可能轉任人大常委會委員長，趙樂際或出任全國政協主席，國務院總理可能由李強出任，或由其他新晉常委擔任。如此一來，政治局常委資歷優先或者黨、人大、政府、政協四套班子的排名也將被打破。

中共黨內各派平衡上，也完全變了調。現任政治局委員25人留任12人，除老將張又俠（72歲，亦算是習派人馬）和一名團派胡春華，其他10人全都是習家軍。這也顯示，如果胡春華無法入常，則政治局常委七人將全部都是習派人馬，中共權力最高層將只剩習派一家。

此外，從20屆名單看，習近平也未設立明顯的接班人。今年60歲、可能接任中央書記處第一書記的丁薛祥，沒有擔任地方大員的經歷。而李強今年63歲，可能出任中紀委書記（已當選新一屆中紀委委員）的李希則是66歲。

各種人事跡象顯示，習近平的總書記第三任期不僅將更加大權獨攬，甚至朝長期執政的方向前進。

政策也將出現重要轉折，特別是被視為「改革開放」路線的李克強和汪洋雙雙離任常委，將來中共施政將集中於習近平提出的中國式現代化、推進共同富裕、堅持動態清零等，對外則展現敢於鬥爭，對台加強反台獨和反外部介入等強硬政策。

中共 習近平 李克強

上一則

中共政治局常委「留三換四」 溫和派出局

延伸閱讀

20大不報憂 分析稱習近平新任期將面臨最糟經濟

20大不報憂 分析稱習近平新任期將面臨最糟經濟
習家軍後台硬 李強行情暴跌後翻紅坐穩總理寶座

習家軍後台硬 李強行情暴跌後翻紅坐穩總理寶座
曾無情清理「低端人口」引民怨 蔡奇入常令外界意外

曾無情清理「低端人口」引民怨 蔡奇入常令外界意外
中共新政治局常委出爐 李強、李希、蔡奇入列 胡春華未入常

中共新政治局常委出爐 李強、李希、蔡奇入列 胡春華未入常

熱門新聞

中共政治局常委變動 製表╱聯合報大陸中心

中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

2022-10-18 02:30
前後任國務卿賴斯（左）與布林肯（右）17日在史丹福大學對談。（美聯社）

被問到美國為何要在意千里之外的戰爭 布林肯這樣回答

2022-10-19 09:06
美國稅法訂有自動調節機制，受通膨增加的影響，國稅局宣布2023年聯邦所得稅的標準扣除額提高7%，讓納稅人可以少繳一點稅。（美聯社）

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

2022-10-19 21:18
英國首相特拉斯。（Getty Images）

英相特拉斯宣布請辭 短命首相在任僅44天

2022-10-20 08:57
與輝瑞合作生產革命性新冠疫苗的德國公司BioNTech的共同創辦人、同時也是夫妻的吳沙和圖雷齊表示已經取得突破，讓他們對未來幾年開發癌症疫苗的前景感到樂觀。（Getty Images）

「癌症疫苗」有突破 BioNTech創始人：有望2030年前上市

2022-10-16 21:35
中共領導人習近平（相片右一）預計在16日開幕的中共20大上開啟第三任期，成為毛澤東以外中共領導人中的唯一一人。(Getty Images)

中共20大高層洗牌 李克強出路、習家班「入常」受關注

2022-10-16 09:12

超人氣

更多 >
胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注
中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場
贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人
胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治

胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治
胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適

胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適