官員「能上能下」 中共高層大換血 20大前已有跡象

中共20大閉幕典禮上，習近平(右起)、總理李克強和政協主席汪洋起立鼓掌，但李、汪二人皆未能留任。(Getty Images)

中共 20大閉幕，各界聚焦兩大看點。「看熱鬧」的多在議論前總書記胡錦濤疑似「被架離」大會現場，而「看門道」的則更多關注新一屆中共中委名單。這份組成「中共中央」新班子的名單顯示，總書記習近平 在人事權上大獲全勝，還打破諸多慣例，但早在一個月前，中共中央辦公廳就發了文件，預告官員「能上能下」不再是阻礙，習家軍占據最高領導層已有跡象可循。

根據20屆中央委員名單，政治局常委「留三換四」，被換掉的四人中，栗戰書和韓正已超過68歲，而李克強 和汪洋都是67歲，仍無法留任常委。69歲的國務委員兼外長王毅連任中委，可能接替楊潔篪出任中央外事辦主任。

中共20大召開前約一個月，中共中央辦公廳於9月19日發布「推進領導幹部能上能下規定」，強調要建設「忠誠乾淨擔當」的高素質執政骨幹隊伍；規定的第五條「不適宜擔任現職」所列出的各項情況中，第一點就是「政治能力不過硬，缺乏應有的政治判斷力和領悟力」，說白一點，還是把對習近平的忠誠度擺在第一位。

從20屆中委名單推測，兩名可能連任的常委，王滬寧可能轉任人大常委會委員長，趙樂際或出任全國政協主席，國務院總理可能由李強出任，或由其他新晉常委擔任。如此一來，政治局常委資歷優先或者黨、人大、政府、政協四套班子的排名也將被打破。

中共黨內各派平衡上，也完全變了調。現任政治局委員25人留任12人，除老將張又俠（72歲，亦算是習派人馬）和一名團派胡春華，其他10人全都是習家軍。這也顯示，如果胡春華無法入常，則政治局常委七人將全部都是習派人馬，中共權力最高層將只剩習派一家。

此外，從20屆名單看，習近平也未設立明顯的接班人。今年60歲、可能接任中央書記處第一書記的丁薛祥，沒有擔任地方大員的經歷。而李強今年63歲，可能出任中紀委書記（已當選新一屆中紀委委員）的李希則是66歲。

各種人事跡象顯示，習近平的總書記第三任期不僅將更加大權獨攬，甚至朝長期執政的方向前進。

政策也將出現重要轉折，特別是被視為「改革開放」路線的李克強和汪洋雙雙離任常委，將來中共施政將集中於習近平提出的中國式現代化、推進共同富裕、堅持動態清零等，對外則展現敢於鬥爭，對台加強反台獨和反外部介入等強硬政策。