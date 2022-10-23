中共20大打破6潛規則 「山頭」只剩習近平

中共20大閉幕，新選出的中央委員會幾乎全部是「習家軍」，習近平在黨內的權力定於一尊。(美聯社)

中共20大 閉幕，中共新一屆中央委員會組成，其成員名單是這次中共20大最大的震撼彈，不僅令外界大多數預判流產，也決定30多年來中共高層組合的明規定潛規則，要就此別過了。

中共的權力金字塔，205名中央委員和171名候補中央委員組成塔基，25名中共中央政治局委員是塔身，7名中共中央政治局常委是塔尖。「進了塔基，才能升進塔身和躍上塔尖」。

這份20屆中共中央委員會的組成名單，令外界大跌眼鏡，主要是名單進退者，與原有上下規則不相合，因而這次人事組合，是打破了至少六大潛規則的結果。首先一個，是會前廣泛議論的「老領導定江山」或稱作老人政治。在本次會前，新華社地方分社前社長顧萬明有篇大作，叫「老同志是黨的中流砥柱，定海神針」，本次會議的結果，還包括中共前總書記胡錦濤如何離場，說明砥柱不再。

中共20大選出新一屆中央委員會，「習家軍」大獲全勝。（美聯社）

其二是著名的「七上八下」規則，說的是中共中央政治局常委，67歲這條線的還可以上，68歲的就要回家。這一規則這次廣為人知，其實因為「不到七的要下」、「過了八的要上」，也可能是「七上八下」最後一次被人提起。

其三是年齡門檻，是中共中央政治局常委以下，包括政治局委員和中央委員，原來也有個年齡門檻的問題，其中外間不大關注的，還有59歲、64歲規則，看來也要打破。

其四是山頭規則。中共沒有派系派閥，但有山頭，習近平 2012年掌權後，就開始打破山頭，當時是平伏了所謂「九龍治水」，本次則平伏了所謂「團派」（指共青團系統出身）的山頭，只留下一個「習家軍」山頭，再無其他所謂的派，所謂「團派」，在中共政治上更是就此收山。

其五是領導推舉原則。傳統上中共很多職位，「老領導」退下之時，都有權推舉一個接班人，很多時候各方都會尊重其推舉。本次「老領導」都自身難保，推舉權看來也被沒收了。

最後一個也是被廣泛討論的，叫做「隔代指定」，那主要是指主要領導人選接班人的潛規則。當年鄧小平隔代指定胡錦濤，江澤民就隔代選習近平，然後胡錦濤和溫家寶隔代選胡春華、孫政才。胡春華未能「入常」，是「隔代指定」廢除的最後指標之部分內容。