我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共「最年輕」高幹胡春華 未進入中央政治局常委 團派全滅

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 新常委丁薛祥手下的中辦副主任

中共20大打破6潛規則 「山頭」只剩習近平

香港特派員李春
中共20大閉幕，新選出的中央委員會幾乎全部是「習家軍」，習近平在黨內的權力定於一尊。(美聯社)
中共20大閉幕，新選出的中央委員會幾乎全部是「習家軍」，習近平在黨內的權力定於一尊。(美聯社)

中共20大閉幕，中共新一屆中央委員會組成，其成員名單是這次中共20大最大的震撼彈，不僅令外界大多數預判流產，也決定30多年來中共高層組合的明規定潛規則，要就此別過了。

中共的權力金字塔，205名中央委員和171名候補中央委員組成塔基，25名中共中央政治局委員是塔身，7名中共中央政治局常委是塔尖。「進了塔基，才能升進塔身和躍上塔尖」。

這份20屆中共中央委員會的組成名單，令外界大跌眼鏡，主要是名單進退者，與原有上下規則不相合，因而這次人事組合，是打破了至少六大潛規則的結果。首先一個，是會前廣泛議論的「老領導定江山」或稱作老人政治。在本次會前，新華社地方分社前社長顧萬明有篇大作，叫「老同志是黨的中流砥柱，定海神針」，本次會議的結果，還包括中共前總書記胡錦濤如何離場，說明砥柱不再。

中共20大選出新一屆中央委員會，「習家軍」大獲全勝。（美聯社）
中共20大選出新一屆中央委員會，「習家軍」大獲全勝。（美聯社）

其二是著名的「七上八下」規則，說的是中共中央政治局常委，67歲這條線的還可以上，68歲的就要回家。這一規則這次廣為人知，其實因為「不到七的要下」、「過了八的要上」，也可能是「七上八下」最後一次被人提起。

其三是年齡門檻，是中共中央政治局常委以下，包括政治局委員和中央委員，原來也有個年齡門檻的問題，其中外間不大關注的，還有59歲、64歲規則，看來也要打破。

其四是山頭規則。中共沒有派系派閥，但有山頭，習近平2012年掌權後，就開始打破山頭，當時是平伏了所謂「九龍治水」，本次則平伏了所謂「團派」（指共青團系統出身）的山頭，只留下一個「習家軍」山頭，再無其他所謂的派，所謂「團派」，在中共政治上更是就此收山。

其五是領導推舉原則。傳統上中共很多職位，「老領導」退下之時，都有權推舉一個接班人，很多時候各方都會尊重其推舉。本次「老領導」都自身難保，推舉權看來也被沒收了。

最後一個也是被廣泛討論的，叫做「隔代指定」，那主要是指主要領導人選接班人的潛規則。當年鄧小平隔代指定胡錦濤，江澤民就隔代選習近平，然後胡錦濤和溫家寶隔代選胡春華、孫政才。胡春華未能「入常」，是「隔代指定」廢除的最後指標之部分內容。

習人馬留在權力核心 資料來源／新華社
習人馬留在權力核心 資料來源／新華社

中共 20大 習近平

上一則

中共20大 反台獨首度寫入黨章 堅定貫徹「一國兩制」方針

下一則

閉幕最大謎團 胡錦濤中途「被離場」 官方稱身體不適

延伸閱讀

20大不報憂 分析稱習近平新任期將面臨最糟經濟

20大不報憂 分析稱習近平新任期將面臨最糟經濟
胡錦濤成敏感詞 「被離場」中國網路封鎖評論

胡錦濤成敏感詞 「被離場」中國網路封鎖評論
架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任
中共20大／常委溫和派出局 「習掌權超過毛鄧」

中共20大／常委溫和派出局 「習掌權超過毛鄧」

熱門新聞

中共政治局常委變動 製表╱聯合報大陸中心

中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

2022-10-18 02:30
前後任國務卿賴斯（左）與布林肯（右）17日在史丹福大學對談。（美聯社）

被問到美國為何要在意千里之外的戰爭 布林肯這樣回答

2022-10-19 09:06
美國稅法訂有自動調節機制，受通膨增加的影響，國稅局宣布2023年聯邦所得稅的標準扣除額提高7%，讓納稅人可以少繳一點稅。（美聯社）

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

2022-10-19 21:18
英國首相特拉斯。（Getty Images）

英相特拉斯宣布請辭 短命首相在任僅44天

2022-10-20 08:57
與輝瑞合作生產革命性新冠疫苗的德國公司BioNTech的共同創辦人、同時也是夫妻的吳沙和圖雷齊表示已經取得突破，讓他們對未來幾年開發癌症疫苗的前景感到樂觀。（Getty Images）

「癌症疫苗」有突破 BioNTech創始人：有望2030年前上市

2022-10-16 21:35
中共領導人習近平（相片右一）預計在16日開幕的中共20大上開啟第三任期，成為毛澤東以外中共領導人中的唯一一人。(Getty Images)

中共20大高層洗牌 李克強出路、習家班「入常」受關注

2022-10-16 09:12

超人氣

更多 >
胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注
中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場
贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人
胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治

胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治
胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適

胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適