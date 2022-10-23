20大閉幕 習家軍大勝 4常委卸任 李克強、汪洋退出領導層

中共20大22日閉幕，胡錦濤(立者右)中途突然被攙扶離場，成為全球矚目焦點。圖右為中共總書記習近平，左為中共政治局常委李克強。（歐新社）

中國共產黨第20次全國代表大會（中共 20大）22日在北京 閉幕，選出新一屆中央委員會，「習家軍」大獲全勝。25名19屆中央政治局委員有12人續任新一屆中央委員，僅胡春華一人為「團派」。現任政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、韓正均不在中委名單之列，確定不再連任常委，退出中共最高領導層。

習近平 破慣例 將蟬聯第三任

20屆一中全會於23日上午登場，由新選出的205名第20屆中央委員推選當屆政治局委員、常委及總書記，並決定中共中央軍委正副主席及軍委委員。第一次全體會議結束後，新選出的總書記及政治局常委，隨即公開亮相，並由總書記發表講話。已二連任的總書記習近平，將打破文革後慣例，蟬聯第三任總書記。

為期一周的中共20大22日進行最後一天議程，包括選出新一屆中央委員會、中央紀律檢查委員會，通過關於19屆中央委員會報告的決議、關於19屆中央紀律檢查委員會工作報告的決議、關於「中國共產黨章程（修正案）」的決議。

張又俠、王毅 打破「七上八下」

其中，最受關注的是由2300多名黨代表選出的205名20屆中央委員，這205名中央委員將於23日上午召開的20屆一中全會上，選舉產生20屆中央政治局委員、常委和總書記。選舉結果顯示，習近平不僅打破江澤民、胡錦濤十年任期慣例，將展開他第三個總書記任期。過去20年中共高層換屆的「七上八下」（67歲可續任，68歲卸任）慣例，也被打破。

例如，同為67歲的王滬寧再度當選中央委員，李克強和汪洋卻卸任。另外，72歲的中央軍委副主席張又俠及69歲的國務委員兼外交部長王毅也都續任中央委員。

李希預期入常 接中紀委書記

現任廣東省委書記李希同時當選中央委員和中央紀律檢查委員會委員，外界預期他將「入常」，接任中共中紀委書記。

除習近平外，現年65歲的政治局常委趙樂際也進入中央委員名單，顯示趙樂際與王滬寧都將續任政治局常委。中共中央委員等選舉採閉門方式，開放媒體採訪的中共黨章修正等三項決議，以舉手表決，三項決議均獲全票通過，現場無人反對、無人棄權。

堅決反對台獨 首度寫入黨章

在中共黨章修訂方面，將19大以來習近平新時代中國特色社會主義思想新發展寫入黨章，要求深刻領悟「兩個確立」的決定性意義；涉台部分則將「堅決反對和遏制台獨」首度寫入。中共20屆一中全會新選出的中央政治局常委北京時間23日中午與記者見面，新一屆中共最高領導層正式揭曉。