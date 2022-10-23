閉幕最大謎團 胡錦濤中途「被離場」 官方稱身體不適

攙扶 中共20大閉幕會，中共前總書記胡錦濤（右）被工作人員由後攙扶。（路透）

中共 20大22日在北京閉幕，閉幕會上中共前總書記胡錦濤中途被攙扶離場，成為最大驚奇。胡錦濤幾次拒絕工作人員攙扶，甚至面露不耐、擺手等，最後仍被攙扶出場，過程中胡錦濤兩度與習近平 交談，離場前還輕拍李克強 的肩頭，而他為何中途離場，原因已成最大謎團。

中共20大閉幕式於上午9時開始，直到選出中共20屆中央委員等人後，約11時30分許才開放媒體入場，進行宣讀和表決通過19屆中央委員會報告的決議、黨章修正案的決議等議程。

工作人員攙扶 胡錦濤數度抗拒

記者入場時，剛好看到中共政治局常委栗戰書轉頭和胡錦濤說了幾句，接著工作人員上前，胡錦濤則轉頭和右手邊的習近平說話。但是，就在習近平與工作人員說了幾句後，胡表情轉趨嚴肅，大會文件也已被栗戰書拿走。接著，工作人員拿走胡錦濤的眼鏡，欲將他攙扶起，但被拒絕。工作人員想改從後方抱起胡，胡也出現抗拒動作，栗戰書此時從旁說了幾句，伸手攙扶，但胡錦濤想拿文件，一度錯拿到旁邊習近平的，習趕忙伸手按住，工作人員也立刻阻止解釋。

接著，栗戰書從後面將資料遞給工作人員，後方再有一名工作人員上前幫助栗戰書挪開胡錦濤的椅子並指引方向。

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社） 胡錦濤經過習近平身旁，低頭和他說了幾句話。(Getty Images) 胡錦濤被扶離席，走過李克強（前中）身旁，輕拍李的肩膀。（Getty Images）

胡與習低語 離場前拍拍李克強肩

胡錦濤再次被攙扶起身後，一直旁觀的習近平將頭撇向另一邊，胡仍在原地駐足不動，被攙扶時擺手，還想拿回報告文件，似乎有話想說，卻再被拒絕。栗戰書一度想起身，卻被身旁的另一位政治局常委王滬寧點了一下，示意不要介入。

等到胡錦濤終於邁步時，胡在行進間將手放到習近平身後並說了幾句，習才點了兩下頭，交談內容不得而知，接著，胡又拍了拍坐在習旁邊的李克強肩膀，在工作人員陪同下離開。

從工作人員伸手欲攙扶胡錦濤，到胡起身，過程約花了40秒，而後胡又駐足了40多秒才邁步，最後用約30秒走出場外。而從他不時抗拒工作人員的攙扶，到離席時的步伐，胡表情凝重，但似未到不良於行地步。

事發後，中共立刻在社群啟動維穩，封殺任何相關訊息揭露與討論。官方新華社22日在英文推特官方帳號對胡錦濤在20大閉幕會中途離開會場進行回應。新華社稱，記者獲悉，胡錦濤「會議期間身體不適，工作人員為了他的健康，陪他到會場旁的房間休息。」報導補充稱，胡錦濤最近在養病，「現在好多了」。

中媒封鎖報導 BBC稱強權政治

不過，中國國內媒體並未報導該事件，新華社的聲明也未見諸於其中文網站和社交平台。

英國廣播公司BBC駐北京記者麥迪文（Stephen McDonell）分析稱，胡錦濤被帶離場最有可能的兩個原因是，要麼展示了中國強權政治的一面——一個代表舊時代的領導人被象徵性地帶走，要麼就是胡錦濤有嚴重的健康問題。

中共的大會通常高度腳本化，這讓人們猜測胡錦濤離開的時機可能並非突發事件。他在大會最後一天早些時候參加了閉門會議，然後當天的最後一段時間允許媒體進入。就在攝像機設置好之後，官員走向胡錦濤並示意他離開。

雖然如此，中共通常不會把私底下的討論和爭執拿出來公開展示，但如果這是一次刻意的安排，那麼就代表這和通常做法不一樣。