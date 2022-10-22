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20大落幕 清零持續 民眾不滿情緒高漲

編譯盧炯燊／綜合21日電
習近平堅持動態清零已在不少大城引發民怨，民眾最希望20大之後，可以取消清零。（歐新社）
習近平堅持動態清零已在不少大城引發民怨，民眾最希望20大之後，可以取消清零。（歐新社）

中共20大22日閉幕，中國民眾注意的不僅是黨大會本身，更關心是否會放寬目前嚴厲的應對新冠疫情清零政策；然而從官媒連篇評論來看，清零政策會繼續實行。

美聯社報導，在20大舉行前，老百姓曾有所期待，主要原因有兩個，一是黨大會每五年舉行一次，黨內最高領導層會出現更迭變動，為國家未來五年制訂政策方向；其次是大會舉行前進一步收緊的防疫措施或在黨大會後有所放寬。

但官方人民日報在黨大會舉行前夕連發三篇評論，指出「躺平不可取，躺赢不可能」，動態清零才是最佳方案。

中共總書記習近平在20大的開幕演說中，簡短而有力的指出，中國「堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖」，稱是最大限度保護了人民生命安全和身體健康，同時「在統籌應對疫情和經濟社會發展方面取得了巨大成就」。

然而在嚴厲防疫措施及強硬執法下，產生的不滿情愈來愈高漲，甚至出現憤怒的反應。

公開的抗議在中國相對罕見，但上海、丹東等地已見到街頭抗議，甚至在20大舉行前，北京四通橋有人懸掛橫幅，要求結束清零政策，並進一步號召推翻習近平，說明了民眾對清零政策的不滿已轉化成對習近平的不滿。

總部位於北京的策緯諮詢公司(Trivium China)的高級分析師陳昕然指出，中國繼續實施嚴厲的防疫措施及限制應該不足為奇，不會因為中共20大的結束而放寬，原因是實施清零政策的所有條件都沒有真正改變。他指出，目前中國不僅缺乏有效疫苗，也沒有健全的家庭隔離規則。

儘管中國有疫苗可用，但本土的疫苗效果不如輝瑞、莫德納等，而且中國民眾接種率低，迄今有90%的人接種了兩針，但只有57%的人接種了補強劑。

美國西東大學(Seton Hall University)全球健康研究中心主任，也是中國公共衛生專家黃嚴忠教授指出，中國是時候改變清零政策了，因為社會不穩定的跡象愈來愈多，尤其是在中產階級和城市居民裡，現在最重要的問題是這種不穩定因素是否已經到了一個臨界點。

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