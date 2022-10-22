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人民幣兌美元續貶 今年或跌破7.5

編譯潘勛／綜合21日電
美元強勢升值，即使中國國營銀行強力護盤，還是無法阻擋人民幣下跌趨勢。（美聯社）
美元強勢升值，即使中國國營銀行強力護盤，還是無法阻擋人民幣下跌趨勢。（美聯社）

雖然中國各大國營銀行大力護盤，人民幣兌美元21日仍跌到7.2494比1的水準，單日貶幅0.46%，為2008年金融危機以來最低，專家預估今年人民幣可能跌破7.5比1美元。

路透報導，消息人士指中國國營銀行在境內匯市出售美元，以防止人民幣兌美元的即期價格跌破7.25比1的水位。

中國的國營銀行通常代中國央行(人民銀行)在外匯市場上操作，但也有自己的盤算，或者執行企業客戶出售外匯的命令；中國境內匯市人民幣兌美元來到2008年1月14日最疲軟的地步。

美國升值持續摜壓新興市場貨幣；本周當中，人民幣兌美元跌幅來到0.78%，今年迄今貶值12.3%。

貨幣交易員指出，人民幣的疲軟可能持續下去，反映的力量有二：一，聯準會官員迄未透露任何跡象而對鷹派升息的說詞鬆口；二，中國人民銀行竭力想維持搖搖欲墜的經濟。

匯市操作員指出，時逢中共20大，中國央行持續頒布比預期更強硬的貨幣指南，想讓人民幣維穩。

外國銀行匯兌人員指出，21日開盤前，人民銀行把匯率中點設在7.1186兌1美元，比更早所設的7.1188更強2點。每日指南走強，允許境內人民幣在中點上下2%的區域間交易，有力地限制住人民幣跌勢。

人民銀行的設定，允許境內人民幣在6.9762到7.2610兌1美元區間操作，盤中價格離區間底部，還不到0.2%。

Maybank分析師指出，美元兌境內、境外人民幣的升水(premium)，鑑於強力護盤境內人民幣，才沒持續擴大；人民幣貶值的諸般跡象，可能波及區域內的新興市場匯率；21日已是中國人民銀行連續13個交易日設定「幾乎平盤」的中點指南。

境外人民幣的交易較為自由，則反應市場的預期，格林威治標準時間8時30分的人民幣兌美元匯價在7.2721比1美元。

貨幣 匯率 新興市場

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