20大曲終 「三高、兩步、一規範」餘韻蕩漾

中共20大確立了習近平的核心領導地位，將寫入黨章。圖為習近平的開幕講話透過電視直播傳達給所有中國百姓。 （路透）

中共20大 將於22日在北京閉幕。閉幕會的主要議程，就是通過大會文件的決議、選出中共中央委員會和中共中央紀律檢查委員會的組成人員，由於決議文件已一上一下討論、選舉名單也經過提名、醞釀、初選、再審，投票也不會有懸念。中共20大雖是曲終，仍留下餘韻連連。其中，有三個提法攸關中國下階段經濟發展。

這三個在中共20大報告提出的概念，簡單來說是「三高 」、「兩步走」、「一個規範」。

這三個概念看上去是事關經濟的，又是事關發展的，但因應中共不再以經濟工作為中心，加上這些提法的內涵，那就都是政治的。不論其概念如何歸屬，未來這三個提法都將影響重大。

三高

首先看「三高」，具體來說包括高質量發展、高水準對外開放、高水平社會主義市場經濟體制。過去30年，中共黨的文件有關「高」字提法眾多，但現在提高質量發展，曾有批評說是因速度高不起來，才轉身去說質量，但以追求來說，高質量應是個高尚的目標；再看高水準對外開放，如果說會前研擬的實質內容，應是指所謂「制度型對外開放」，意思是不再著意低水平的招商引資，有如早年的東莞就此放下，現在的蘇州要走制度型開放的道路。

但說歸說，目前這「百年未見之大變局」，還不知門開門關；最後一個是高水平社會主義市場經濟體制，以會前看會後，那重點應落在社會主義四個字肩上了。

「三高」應當算是個粗獷的路線圖，即中國大陸經濟和社會發展自此改行之路，以其暫時還是個框架看，也算是一種方向，實現這「三高」，得看「兩步走」。

兩步走

中共改革開放以來，不定計畫定戰略，自鄧小平之後戰略都是分成兩步來走，先上一個台階，再上一個台階。鄧走後江胡依循鄧軌，都有各自的兩步走戰略，習近平也要走兩步了。

習近平的「兩步走」，簡單來說就是時間表。中共19大政治報告已提出，20大報告再提，就是全面建成社會主義現代化強國，總的戰略安排是分兩步走：從2020年到2035年基本實現社會主義現代化；從2035年到本世紀中葉把中國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。

一個規範

在路線圖、時間表之外，人們最要關心的是方法論了，就是中共要透過什麼招術，來走這路線來度那時間。方法論多了去了，為什麼敢提煉出「一個規範」呢？是因這是個全新的、具代表性，大陸那些專家學者暫時看著目瞪口呆不大敢言說的概念，叫做「規範財富積累機制」。

這個概念全新，由於之前有那個「人民經濟」一場鬧劇，這個狠概念暫時沒人敢認頭是他斗膽上疏。代為之解析，大意是相對之前的「規範資本」，現在要擴延至「規範財富積累」，這是由大土豪擴展至升斗小民層面，有人解說可能是針對房地產稅、遺產稅等等，那可能小看中共領導的新社會主義改造雄心了。