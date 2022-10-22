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美海軍稱解放軍最快今年攻台 北京駁：別來干預台海

編譯潘勛／綜合21日電
中國外交部發言人汪文斌。（取材自中國外交部官網）
中國外交部發言人汪文斌。（取材自中國外交部官網）

美國海軍作戰部長吉爾戴(Michael Gilday)上將19日在大西洋理事會(Atlantic Council)表示，中國解放軍可能最快在今年攻打台灣，對此中國外交部21日要華府不要干預此一敏感地緣政治問題。

「新聞周刊」(Newsweek)21日報導，吉爾戴以過去20年間中方任何保證都提前完成，來支持自己的立論；他表示，去年向國會報告說中國可能在2027年攻台，是根據退役印太指揮部司令戴維森(Philip Davidson)上將的評估，稱為「戴維森窗口」(Davidson window)，依他所見，美國最好把窗口設在2022年或2023年，他無法排除這個時間點，雖不想危言聳聽，但美國不能一廂情願。

中國外交部發言人汪文斌在周五例行記者會上回應說，美方必須充分意識到台灣問題極為重要，其本質高度敏感；汪文斌呼應北京方面的關切，認為美方正偏離長久以來對台灣課題的立場，要求美方遵守一中原則、中美三項聯合公報，盡職地遵守不支持台灣獨立，別釋放錯誤訊息給台獨分離勢力。

中共總書記習近平在中共20大開幕時說，強調要反獨促統，北京準備促進海峽兩岸文化、經濟及政治交流，但絕不放棄武力統一的選項；習近平強調，此舉純針對外國力量以及少數追求台灣獨立的分離分子。

習近平演說翌日，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，台海現況是以正面方式建立的，但中方已由根本做出決定，現況無法接受，北京決心以更快的時限追求統一。

對此汪文斌由北京反擊，提醒華府以往的承諾才充當美中關係的基石，包括與台灣維持非官方關係，但美國已大幅鬆動與該區官方互動的限制；汪文斌指出，美國本承諾逐漸減少對台軍售，但事實上美、中建交以來，美對台軍售就質量而言都在提升，迄今已超過700億美元。

汪文斌強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外國力量干涉，中方堅決反對美方操弄台灣相關課題的舉措，想煽動該區域的對峙；中方相信，相關國家、人民的明智判斷終究能勝出，決定好什麼最符合其利益。

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