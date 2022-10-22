20大閉幕 中共新中委出爐 決定習權力架構

中共20大進入人事改選的高潮階段。圖為20大主席團會議由習近平等七位現任政治局常委主持。（新華社）

中國共產黨第20次全國代表大會（中共20大 ）於今日閉幕。閉幕前選出中共20屆中央委員會和中央紀律檢查委員會，並通過中共黨章修正案決議等三份決議。並於22日選出政治局七名中常委，決定總書記習近平 第三個任期的最新權力架構。

從21日選出的新一屆中央委員名單，大致可窺知新一屆中共最高領導層的組成情況。未選入新一屆中央委員會的現任政治局委員及常委，意味著其將卸任。

閉幕會上午九時由習近平主持，先選出新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會，隨後通過關於中共19屆中央委員會報告的決議、關於19屆中央紀律檢查委員會工作報告的決議，以及關於中共黨章修正案的決議，其中，「解決台灣問題、實現祖國完全統一」等對台論述是否納入中共黨章是觀察重點之一。習近平並將發表閉幕談話。

中共20大維安規格之高前所未見。鑑於北京持續傳出疫情，20大新聞中心要求要出席閉幕會和20屆政治局常委見面會的人員，21、22日必須每天進行兩次核酸檢測。

此外，媒體攜帶的設備也被要求事前逐一申報，每人只能攜帶一部手機，且不得攜帶充電器、自拍桿及食品等物品進場。

2確立、2維護 再入黨章

除了人事外，大會還將通過黨章修正案。五年前的中共19大通過的黨章修正案，將「習近平新時代中國特色社會主義思想」和「習核心」寫入黨章。外界普遍預期，「兩個確立」和「兩個維護」這次將再寫入中共黨章，進一步鞏固習近平在中共黨內的權威。

「兩個確立」指：確立習近平中共中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。「兩個維護」指：堅決維護習近平中共中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護中共中央權威和集中統一領導。

另，中共現行黨章僅將「完成祖國統一」列為中共三大歷史任務之一。2019年，習近平在「告台灣同胞書」40周年談話，提出「探索『兩制』台灣方案，豐富和平統一實踐」；中共19屆六中全會提出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」；以及多次提及的「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務」。20大是否將這些對台新論述納入修正後的黨章，是觀察北京對台政策的指標之一。