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英首相左派、右派誰接手 經濟恐都得「嚴謹保守」

記者顏伶如／綜合報導
一名書商在特拉斯請辭後下注誰是新任首相。（美聯社）
一名書商在特拉斯請辭後下注誰是新任首相。（美聯社）

新任英國首相特拉斯(Liz Truss)上台45天便宣布辭職，英國未來經濟政策走向如何，預算責任局(Office for Budget Responsibility，OBR)將扮演重要角色。

華爾街日報分析，特拉斯新官上任便推出開銷昂貴的預算政策，導致英鎊大跌，投資人拋售英國公債，她在上周因此出現尷尬的政策一百八十度轉彎。

報導指出，從理論上看，特拉斯遭遇政治滑鐵盧之後，幾乎無法預測英國政壇的後續發展。保守黨(Labour Party)亂成一團的此時，英國媒體報導，今年7月下台的前任首相強生(Boris Johnson)，下周可能回鍋爭取黨魁。2025年1月之前，英國可能舉行另一場大選，中間偏左路線的工黨(Labour Party)目前在多項民調中，支持度領先其他政黨大約30%。

從實際層面來看，特拉斯一步錯步步錯的結果，將使得不管任何人、不管政治立場傾向左派或右派，接下來繼任首相都像被綁手綁腳。

特拉斯遭受批評最嚴重的缺失之一，便是宣布政策之前沒有先與預算責任局討論。預算責任局屬於獨立財政監督機關，前首相卡麥隆(David Cameron)任內於2010年設立。

華爾街日報分析，預算責任局將發揮維持英國財政穩定的功能，就連工黨都同意預算責任局的任務有其必要性。這次英國危機透露了財務政策有著政治層面的限制，至少通膨高漲期間確實如此。英國央行英格蘭銀行(Bank of England，BOE)總裁貝里(Andrew Bailey)的干預行動被認為過於軟弱，幕後原因則是貝里不希望被解讀為慫恿政府，或者被認為改變財政計畫是為了利害關係。重要的是，撤換英國首相遠比撤換英國央行總裁來得容易。

將預算責任局納入決策過程，代表著經濟政策將受到更嚴格的政治限制。華爾街日報報導，讓英國回歸嚴謹精神，將讓特拉斯差勁的經濟政策落幕，只可惜到時候某些不錯的意見恐將因此遭到限縮。

特拉斯推出的減稅政策引發英國經濟恐慌，物價大漲，民怨終於逼得特拉斯下台。（路透）
特拉斯推出的減稅政策引發英國經濟恐慌，物價大漲，民怨終於逼得特拉斯下台。（路透）

英國 預算 特拉斯

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