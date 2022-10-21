特拉斯為何下台？激進減稅 挑戰金融市場「最致命」

通膨飆升、英鎊大跌，英國民眾要求施政的保守黨負責。（美聯社）

特拉斯 是英國 最年輕，但也是最「短命」的首相，紐約時報分析指出，早在三個星期前即9月23日，她的政府公布自1972年以來英國最激進的減稅方案，但整個金融市場出現激烈的負面反應的那一刻，已註定了她的首相命運。

特拉斯在黨內競選時打出「低稅收、高增長」的政治願景，拜相後最受到矚目也是導致其深陷危機的是大規模減稅措施，規模達450億英鎊(約合505億美元)，其中又以廢除稅率為45%的高收入所得稅最受爭議。

這讓市場上的許多人懷疑特拉斯政府是否在玩弄某種財政手段，因為這將不可避免需要大量借款來彌補減稅後，約為720億英鎊(約合808億美元)的預算缺口，結果觸發全球金融市場的負面反應。

方案公布當天，英鎊應聲下跌，對美元匯率跌幅達3%，股市和英國國債均大幅下挫；作為央行的英格蘭銀行被迫干預支撐英國債券，也大大破壞了英國在全球投資者中的聲譽。

飽受經濟挑戰打擊的世界各國領袖一直密切注視著英國的動盪，擔心英國的金融風暴波及全球，他們最不希望看到的，就是特拉斯的困境會成為其他國家的先兆。

法國總統馬克宏表示，希望英國能夠再次穩定下來並繼續前進，這對法國有好處，對歐洲也有好處。

特拉斯上任後的施政不斷挑戰金融市場，媒體分析三周前的市場反應已決定了她的命運。（路透）

經濟學家指出，特拉斯始終認為正確的是，市場應由更廣泛的全球減稅趨勢來驅動，但全球各國央行正不斷提高利率 以對抗通膨，大幅減稅並非時候。

哈佛大學經濟學教授羅戈夫 (Kenneth Rogoff) 認為，現在真正令人擔憂的是，英國的情況可能是個徵兆，因為全球利率持續飆升，尤其是在不太可能很快下降的情況下，激烈的減稅計畫只會讓金融動盪進一步惡化。

也有專家認為，特拉斯的致命錯誤，在於相信通膨以兩位數運行且利率不斷上升的情況下，英國可以通過全面減稅而無需相應削減開支，但這實在是無視市場的嚴重性。

倫敦國王學院經濟學和公共政策教授波特斯 (Jonathan Portes) 指出，這是在錯誤的時間與錯誤的財政政策的結合，這等於在利率上升時去借錢，而不是在利率低位時去借錢。

他還指出，特拉斯與現已罷免的財政大臣夸騰(Kwasi Kwarteng)拋出全面減稅計畫時，並沒有受到政府財政監管機構即預算責任辦公室的審查，這是對制度的徹底破壞。

英國何時，甚至能否從這段政治和經濟動盪時期恢復過來，目前尚不清楚，但隨著特拉斯辭職的消息傳出，英鎊兌美元上漲。