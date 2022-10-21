特拉斯任期45天 200年來「最短命」英首相

英國首相特拉斯20日請辭，是自1721年沃波爾成為第一位英國首相以來最短命的閣揆。（Getty Images）

英國 首相特拉斯 (Liz Truss)20日請辭，是自1721年沃波爾(Robert Walpole)成為第一位英國首相以來，最短命的閣揆，打破就任119天後，於1827年在任內去世的坎寧(George Canning)所保持的近200年紀錄。

坎寧與特拉斯有不少相似之處：都是牛津大學畢業，都是保守黨人，都曾擔任過外交大臣，都在「臨危受命」的情境下成為內閣重要職務，卻也面臨黨內同僚眾叛親離的處境，註定都將以「短命首相」聞名後世。

除短命首相之外，坎寧最著名的事蹟，就是在1807年幾乎全歐洲都已為拿破崙掌控，並且對英國實施經濟封鎖、迫使英國向拿破崙低頭的時候成為外交大臣，在當時英國突破拿破崙的軍事及經濟壓力下扮演重要角色。

坎寧另一次知名事件，是外交大臣任內、1809年時指責陸軍大臣史都華(Robert Stewart)作戰不力，史都華一怒之下要求決鬥，結果坎寧沒有射中史都華，反而被他打傷大腿；內閣成員相互決鬥的消息，一度迫使兩人辭去閣員職務。

坎寧屢次問鼎首相寶座卻失敗，一直到1827年4月10日才得以如願，但是他就任後，很快就因為對天主教寬容等原因，面臨黨內眾叛親離的處境；如此壓力讓他健康狀況惡化，於同年8月8日卒於任內。

如今的特拉斯，則在英國財政、經濟及金融市場的動盪中就任，在亂局依舊，財政、內政大臣接連辭職的情勢下黯然求去。

除特拉斯及坎寧外，英國其他最短命的四位首相均在二戰以前就任；第三短命的首相為接替坎寧的羅賓森(Frederick John Robinson)，在任144天後於1828年1月21日遭到撤換。