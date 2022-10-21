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英國誰接新首相？蘇納克、莫當特呼聲高 強生或回鍋

編譯郭宣含／綜合20日電
新首相可能人選—前首相強生。（美聯社）
新首相可能人選—前首相強生。（美聯社）

英國首相特拉斯(Liz Truss)上任45天於20日辭職後，士氣低落的保守黨四個月內第二次爆發新一波領導人之爭，保守黨將展開黨魁選舉，28日前將公布未來六年領導英國的首相。

負責監督黨魁選舉的下議院黨團主席、保守黨資深議員布雷迪(Graham Brady)表示，各參選人必須獲得100名議員聯署才能參選，28日前將會有選舉結果。

美聯社分析指出，英國前財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)、下議院領袖佩妮·莫當特(Penny Mordaunt)、國防大臣華勒斯(Ben Wallace)都是呼聲頗高的人選；前首相強生(Boris Johnson)也可能回鍋，不過新上任的財政大臣韓特(Jeremy Hunt)則排除參加競爭。

新首相可能人選—前財政大臣蘇納克。（路透）
新首相可能人選—前財政大臣蘇納克。（路透）

前財政大臣／蘇納克

保守黨上次黨魁選舉時，蘇納克得票數僅次於特拉斯；他7月辭去財政大臣以抗議強生的領導，他自詡為敢於公開英國公共財政難堪真相的參選人，主張必須優先抑制通膨，並批特拉斯和其他競爭對手的減稅承諾不過是「童話故事」。9月市場動盪和英鎊貶值證實蘇納克的看法。

印度裔蘇納克被許多人視為保守黨閃亮新星，他從東非搬到英國後就讀菁英名校，曾在高盛集團工作，但有些人認為這些光環反使他脫離大眾，成為負累；他還被批在疫情期間參加生日派對，以及海外收入避稅。

新首相可能人選—下議院領袖莫當特。（路透）
新首相可能人選—下議院領袖莫當特。（路透）

下議院領袖／莫當特

莫當特在上次的保守黨選舉排名第三，她未在強生政府擔任高階職位，成功與強生醜聞橫飛的政府切割。雖然她在議員間頗受歡迎與支持，但多數英國民眾對她卻相對陌生；她在2019年成為英國首位女性國務大臣，但因支持韓特參選黨魁而遭強生替換。

新首相可能人選—前內政大臣布雷弗曼。（Getty Images)
新首相可能人選—前內政大臣布雷弗曼。（Getty Images)

前內政大臣／布瑞弗曼

布瑞弗曼(Suella Braverman)19日辭職並批評特拉斯領導紛亂，此舉隨即引發政壇動盪，數小時後特拉斯也宣布辭職。律師出身的布瑞弗曼2020年曾任英格蘭檢察總長，也是今夏首名宣布參選、取代強生的參選人。

新首相可能人選—國防大臣華勒斯。（路透）
新首相可能人選—國防大臣華勒斯。（路透）

國防大臣／華勒斯

英國陸軍退役軍人華勒斯在保守黨內也具高呼聲，他坦率直言，要求國會增加國防預算，並因英國對烏克蘭戰爭的回應而提高知名度，但他最近屢次表示想留守原職。

前首相／強生

許多人20日大力猜測強生可能再次回歸，他在黨內的多名盟友也力表支持，並稱他是唯一能履行人民要求的人選；強生2019年領導保守黨贏得數十年來最大勝利，但因防疫期間違規舉行派對等醜聞而於7月下台。

來源：Washington Post

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